Noticias de Jujuy

Economía y producción . Inauguran Establecimiento Elaborador de Chacinados y Deshidratados

Jujuy
Inauguran Establecimiento Elaborador de Chacinados y Deshidratados

El nuevo Establecimiento Elaborador de Chacinados y Deshidratados permitirá comercializar producción regional en todo el país, con estándares de calidad, trazabilidad e inocuidad, beneficiando a más de 750 productores de la Cuenca de Pozuelos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia se inauguró el Establecimiento Elaborador de Chacinados y Deshidratados de Carnes, Verduras y Frutas, una obra impulsada a través de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CO.DE.PO.), que representa un avance estratégico para la actividad ganadera de altura y el desarrollo productivo de la región de la Puna.

El nuevo espacio permitirá que la producción local pueda ser comercializada en todo el país, garantizando trazabilidad, calidad e inocuidad en cada uno de los productos elaborados. Este logro impacta de manera directa en más de 750 productores pertenecientes a 24 comunidades de la Cuenca de Pozuelos, fortaleciendo su capacidad productiva y de acceso a nuevos mercados.

Entre los productos que se elaborarán se destacan chorizos y salames de llama y cordero, charqui, escabeches y arrollados, propuestas que ponen en valor la identidad regional, la tradición productiva y el potencial de la carne de camélidos y ovinos. De este modo, se consolida una cadena productiva que combina innovación, agregado de valor y raíces jujeñas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción se destacó el trabajo articulado con la Agencia de Desarrollo, CO.DE.PO. y los productores locales, quienes hicieron posible este paso histórico para la ganadería de altura y el crecimiento sostenido de la Puna jujeña.

También podría interesarte
Jujuy

Reunión de comisiones por el Proyecto de Coparticipación

Jujuy

La Legislatura recibió la visita de la Banda de Música de la Municipalidad de San…

Jujuy

Restricción de estacionamiento en calle Güemes por ordenamiento del tránsito

Jujuy

Entrega de certificados y cierre del ciclo de talleres de formación en huertas…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.