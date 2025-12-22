Economía y producción . Inauguran Establecimiento Elaborador de Chacinados y Deshidratados

El nuevo Establecimiento Elaborador de Chacinados y Deshidratados permitirá comercializar producción regional en todo el país, con estándares de calidad, trazabilidad e inocuidad, beneficiando a más de 750 productores de la Cuenca de Pozuelos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia se inauguró el Establecimiento Elaborador de Chacinados y Deshidratados de Carnes, Verduras y Frutas, una obra impulsada a través de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CO.DE.PO.), que representa un avance estratégico para la actividad ganadera de altura y el desarrollo productivo de la región de la Puna.

El nuevo espacio permitirá que la producción local pueda ser comercializada en todo el país, garantizando trazabilidad, calidad e inocuidad en cada uno de los productos elaborados. Este logro impacta de manera directa en más de 750 productores pertenecientes a 24 comunidades de la Cuenca de Pozuelos, fortaleciendo su capacidad productiva y de acceso a nuevos mercados.

Entre los productos que se elaborarán se destacan chorizos y salames de llama y cordero, charqui, escabeches y arrollados, propuestas que ponen en valor la identidad regional, la tradición productiva y el potencial de la carne de camélidos y ovinos. De este modo, se consolida una cadena productiva que combina innovación, agregado de valor y raíces jujeñas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción se destacó el trabajo articulado con la Agencia de Desarrollo, CO.DE.PO. y los productores locales, quienes hicieron posible este paso histórico para la ganadería de altura y el crecimiento sostenido de la Puna jujeña.