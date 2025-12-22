La Legislatura recibió la visita de la Banda de Música de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

En el marco de una tradicional celebración navideña, la Banda de Música 19 de Abril de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy visitó la Legislatura, donde ofreció un repertorio de villancicos como anticipo de las fiestas de fin de año.

La recepción tuvo lugar en el hall de la institución y estuvo encabezada por el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis, acompañado por legisladores, directores, jefes de área y personal de la institución que participaron del encuentro.

Entre las autoridades presentes se encontraban el secretario parlamentario Martín Luque, los legisladores Estela Patricia Ríos, Noemí Isasmendi, Gisel Bravo, Iván Poncio, Angélica Castillo, María Uriondo y Daniel Vélez. Además de la secretaria general de ALP Jujuy, Alicia Mamani.

Durante la actividad, el vicegobernador Bernis agradeció la visita de la banda musical y, a través de sus integrantes, hizo llegar su reconocimiento al intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge. Asimismo, extendió un saludo especial a los empleados legislativos y a toda la comunidad jujeña.

En su mensaje, Bernis destacó la importancia de este tipo de encuentros en el contexto de las celebraciones de fin de año, señalando que es un halago y una gran emoción que nos compromete y nos hace sentir la responsabilidad de trabajar para mejorar la calidad de vida de las familias jujeñas. Además, expresó su deseo de que las fiestas se vivan en paz, con felicidad y unión, y agradeció a todos quienes forman parte del Poder Legislativo.

Por su parte, la diputada Estela Patricia Ríos manifestó su satisfacción por participar de la actividad, señalando que en este marco festivo, acompañar a la banda musical de la Municipalidad de Jujuy, creada en 1985 durante la intendencia de Hugo Cid Conde, genera una profunda emoción. Asimismo, destacó el crecimiento y la trayectoria del conjunto musical, valorando el aporte cultural que realiza a la comunidad.

Finalmente, remarcó la importancia de consolidar un modelo de desarrollo que promueva el bienestar de todos los jujeños, poniendo en valor principios fundamentales como la paz, la convivencia y el fortalecimiento de los lazos familiares en estas fechas tan significativas.