Plan Estratégico de Salud: síntesis de los grandes avances en la salud pública de Jujuy

La salud pública de la Provincia afianzó el desarrollo de políticas y estrategias que permitieron cambios estructurales en materia sanitaria.

“Este Gobierno ha realizado la inversión en salud más grande de la historia de Jujuy. En 10 años de gestión, un total de 22.921.138.259,65 de pesos se invirtieron en obras, reformas, compra de equipamiento, abastecimiento permanente, contratación de agentes y profesionales en todo el territorio provincial. Solo en pandemia, la inversión se ubicó en 2.619.188.357 de pesos, reforzando el sistema en su totalidad”, explicó el ministro de Salud, Gustavo Bouhid.

“Desde el inicio de la gestión, con el diagnóstico de situación del sistema sanitario provincial y junto a los equipos técnicos, diseñamos la primera etapa del Plan Estratégico de Salud (PES) y posteriormente, una segunda etapa actualizando ejes y objetivos, alcanzando 10 años después verdaderos hitos en indicadores sanitarios con mejoras que evidencian los resultados y el impacto positivo en la población; la mejora sustancial de la infraestructura sanitaria con condiciones modernas, confortables, adecuadas para la atención a la comunidad y el desempeño y el cuidado de nuestros equipos en todas y cada una de las áreas; la multiplicidad de servicios en todas las regiones de la provincia y plena accesibilidad de las personas al asegurando el derecho a la salud en cada ciclo de la vida”, agregó Bouhid.

De igual modo, destacó que “en cada acción estratégicamente diseñada, cada trabajo desplegado en terreno, cada convenio, la posibilidad de articulación con el sector privado, con entidades de la sociedad civil, vecinales, comunales, con los gremios, con Nación y con organismos internacionales hemos contado con el apoyo irrestricto del ex gobernador, Gerardo Morales, y del gobernador, Carlos Sadir, así como con el compromiso, voluntad y vocación de servicio de cada uno de los agentes que compone el sistema de salud en Jujuy. Un trabajo que muchas veces no sabe de descanso ni de horarios y que agradezco nuevamente”.

En el marco de los lineamientos prioritarios del Plan Estratégico de Salud, la Provincia logró ampliar de manera sostenida la cobertura, accesibilidad y territorialidad del sistema público, garantizando respuestas sanitarias concretas en todo el territorio. En ese sentido, se afianzaron las itinerancias, permitiendo que las personas accedan a prestaciones de calidad en su lugar de origen y reduciendo traslados innecesarios hacia centros de mayor complejidad.

En materia de salud mental, Jujuy se consolidó a nivel nacional como la única provincia con psicólogos incorporados al SAME, además de contar con Guardias de Salud Mental y Adicciones en hospitales estratégicos de toda la provincia, fortaleciendo la atención de urgencias y el abordaje integral de estas problemáticas prioritarias.

El Plan Estratégico también impulsó una fuerte modernización del sistema sanitario, incorporando herramientas digitales que mejoran la experiencia de las personas usuarias y optimizan la gestión. Se implementaron los turnos por WhatsApp en 11 hospitales, alcanzando 122.280 turnos otorgados en diez meses. A ello se suma la Historia Clínica Digital y el Portal de Imágenes para Pacientes en toda la red hospitalaria, la consolidación de la Teleasistencia/Telemedicina con población a cargo y un médico en cada puesto de salud y la optimización del Call Center 0800-777-7711, que gestionó 186.633 turnos entre enero y noviembre de 2025.

En el eje de prevención y abordaje integral, se desarrolló una estrategia pública y gratuita pionera a nivel país: “Paso a paso para un gran cambio”, destinada al abordaje interdisciplinario de la obesidad. Con una mirada centrada en las personas, se puso en marcha la Unidad de Cuidado Domiciliario (UCD), incorporando móviles 0 km para garantizar atención en el hogar, con 300 atenciones realizadas entre octubre y diciembre de 2025.

Como hito de la salud pública provincial, se concretaron trasplantes renales públicos en el Hospital Pablo Soria, con el primer procedimiento realizado en diciembre de 2024 y el cuarto en junio de 2025, consolidando capacidades de alta complejidad en el sistema público.

Asimismo, y de manera sostenida, durante 2024 y 2025, se desplegaron 650 operativos sanitarios territoriales, bajo una modalidad de abordaje cercano y comunitario, alcanzando a 60.013 personas en barrios y asentamientos, junto a 112 rastrillajes casa por casa, 30 operativos odontológicos y 44 operativos oftalmológicos, que permitieron la entrega de 3.200 anteojos, ampliando el acceso efectivo a derechos esenciales en salud.

La gestión de salud de la última década permitió inaugurar establecimientos de referencia como los centros de rehabilitación “Dr. Carlos Jure” y “Tilcara”, Centro Provincial de Odontología “Dr. Amado Jorge”, Centro Regional de Hemoterapia, centro Provincial de Adultos Mayores (CEPAM), con pileta climatizada y gimnasio gratuito, Centros de Especialidades Norte y Sur (CEN y CES), Centro Modelo Integral de Rehabilitación (CEMIR), Centro de Monitoreo de Datos, hospitales Modulares en Humahuaca y Susques, CRENNA (Centro de Recuperación y Rehabilitación especializado en Niños, Niñas y Adolescentes), 10 Unidades de Salud Mental y Adicciones (USMA, ex DTC), red de 45 Centros de Promoción, Asesoramiento y Testeo (CEPAT) en VIH, Sífilis e ITS.

También se concretaron obras de refacción y refuncionalización en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia, nuevos quirófanos en Susques, La Quiaca, Pablo Soria, Materno Infantil, Ledesma, San Pedro, Humahuaca, Palpalá, Perico; remodelación de la guardia de los hospitales Pablo Soria, San Roque, Perico, San Pedro; guardias de Salud Mental y Adicciones en hospitales base; Residencias para madres en hospitales Materno Infantil, Ledesma, La Quiaca, Abra Pampa; dispositivos Residenciales en Salud Mental y Adicciones; creación de 9 Nodos con atención médica de lunes a lunes, poniendo un médico en el barrio.

Asimismo, se materializaron 11 bases SAME; 27 Unidades de Soporte de Emergencia – USE en las regiones Centro, Valles, Ramal I y II, Quebrada y Puna; dispositivos claves SAME en centros turísticos, Centro Único de Gestión de Pacientes, Paralelamente, se avanzó en la modernización del parque automotor sanitario e incorporación de ambulancias de alta complejidad, vehículos 4×4, motos para APS y un helicóptero sanitario, fortaleciendo la capacidad de respuesta en todo el territorio.

Cabe destacar también los grandes avances de la salud pública de la provincia en materia de equipamiento como la incorporación de mamógrafos en Palpalá y La Quiaca; Tomógrafo en Susques, Libertador, San Pedro, Perico, San Roque, Materno Infantil, Pablo Soria de Capital, La Quiaca; Resonador, angiógrafo, equipo de Rx digital y mamógrafos digitales en el Soria, Oscar Orías de Ledesma, Paterson de San Pedro y Centros de Especialidades Norte y SUR (CEN, CES-Snopek).