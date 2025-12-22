Reunión de comisiones por el Proyecto de Coparticipación

En el salón Macros Paz de la Legislatura se llevó a cabo una reunión de las comisiones de Finanzas, Asuntos Institucionales y Legislación General, que serán las que tendrán a su cargo el tratamiento del proyecto de Ley de Coparticipación.

Al respecto el presidente de la comisión de Finanzas, el diputado Guido Luna explicó que se trata de un proyecto que enviaron desde el Ejecutivo, que todavía no tomó estado parlamentario, porque no hubo sesión pero queríamos que los legisladores de las tres comisiones por las que va a pasar este proyecto, que es la Comisión de Finanzas, la Comisión de Asuntos Institucionales y la Comisión de Legislación General, tengan la oportunidad de verla, de estudiarla.

La idea es que el proyecto pueda ser tratado y discutido en profundidad para luego diagramar un programa de actividades en el que se invitará a participar a referentes del Poder Ejecutivo responsables de la elaboración de la iniciativa, así como a intendentes, comisionados municipales y a todas las personas que deseen aportar su mirada sobre el proyecto.

El objetivo es lograr una ley verdaderamente consensuada, que exprese el acuerdo de todos los sectores involucrados y que nos permita sancionar la mejor norma posible para la provincia, sostuvo.