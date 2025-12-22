Sadir tomó juramento a nuevos funcionarios del Poder Ejecutivo

El Gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó acto de toma de juramento a los flamantes ministros de Salud, José Manzur; de Educación, Daniela Teseira; de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; Fiscal de Estado, Diego Cussel; y Procurador del Tesoro, Facundo Luna.

El gobernador Sadir brindó a los presentes un mensaje durante el acto de asunción de nuevos ministros, fiscales y procuradores, expresando su satisfacción y agradecimiento por la aceptación de los cargos.

Asimismo, reconoció el trabajo de quienes dejan sus funciones, muchos de ellos en gestión desde 2015. Y ratificó el compromiso de continuar el proyecto político iniciado en ese año, destacando áreas prioritarias como salud, educación, ambiente y el trabajo legal diario.

Aseguró el acompañamiento institucional a los nuevos funcionarios, y subrayó que el objetivo es seguir construyendo un Jujuy más grande y mejor para todos los ciudadanos.

En tal sentido, afirmó finalmente, “a los funcionarios, que sepan que tienen todo nuestro apoyo para seguir trabajando, porque este es un proyecto de largo alcance, es un proyecto que viene para muchos años más, y del cual hoy comienzan a formar parte en estos cargos que hoy les toca”.

Los nombramientos fueron formalizados mediante los decretos N.º 4811 al 4815 –letra JG– del mismo día de la fecha. Y el juramento fue tomado conforme al artículo 162 de la Constitución Provincial, recordando que el acta fue certificada por la Escribana de Gobierno, Emilce Soledad Bartulos.

Por su parte, al finalizar el acto protocolar que se desarrolló en el Salón de la Bandera, el flamante Ministro de Salud, José Manzur, al respecto manifestó que “es un gran desafío y agradezco al Gobernador Carlos Sadir la oportunidad. Vamos a dar continuidad al trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Salud, con una fuerte inversión y el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente”.

Por último, recalcó “vamos a seguir en esta línea de trabajo, que ya muestra indicadores sanitarios muy positivos”.

Estuvieron presentes además de los mencionados, el vicegobernador Alberto Bernis; el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Mariano Miranda; Intendente de la Ciudad Capital, Raúl Jorge; ministros del Poder Ejecutivo Provincial; jueces de la Corte Suprema, César de la Colina y Eduardo Uriondo.

También asistieron el Procurador General de Ministerio Público de la Acusación; Alejandro Bossatti; Diputada Nacional María Inés Zigarán; titular del bloque de diputados de Cambia Jujuy, Santiago Jubert; legisladores y funcionarios provinciales; y familiares de los flamantes funcionarios.