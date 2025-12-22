Se presenta el Calendario Verano 2026: la agenda cultural que prepara Jujuy para la temporada

Este martes, en el Salón Éxodo del Cabildo, llega el momento de conocer qué tiene preparado Jujuy para el verano. El Ministerio de Cultura y Turismo presenta oficialmente el Calendario Verano 2026, la hoja de ruta de actividades culturales, eventos y propuestas que animarán los meses más cálidos del año.

Es la oportunidad para enterarse de qué llega, cuándo, dónde. Música, arte, gastronomía, celebraciones comunitarias, actividades para todas las edades. La presentación reúne toda la oferta que desde la provincia se impulsa para que el verano sea tiempo de encuentro, de disfrutar juntos, de habitar los espacios públicos y culturales.

Será una jornada para conocer la propuesta completa y planificar qué van a hacer durante estos meses. El Ministerio de Cultura y Turismo abre las puertas para compartir lo que se viene.