Articulando acciones. Convenio con Valle Grande para fortalecer la atención y prevención de la violencia de género

El acuerdo tiene la finalidad de fortalecer el acceso a los servicios de atención ante situaciones de violencia por motivos de género; profundizar las acciones de prevención, promover el fortalecimiento institucional y acompañar el desarrollo de la autonomía de las mujeres y personas de la diversidad.

Continuando con las acciones de articulación con municipios y comisiones municipales para la prevención de la violencia de género, la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro firmó un convenio de colaboración con el Comisionado Municipal de Valle Grande, Marcos Santos.

Firma de convenio

Se busca fortalecer el acceso a los servicios de atención, es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de derechos, principalmente en territorios alejados de los centros urbanos. Estas políticas públicas permiten acortar distancias y generar entornos de mayor cuidado y contención.

El trabajo conjunto con municipios y comisiones municipales permite llegar a cada región y localidad construyendo una sociedad más justa, igualitaria, libre de violencia por motivos de género y discriminación.

De la firma del convenio participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; y el Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández, junto a autoridades y representantes de la Comisión Municipal de Valle Grande.