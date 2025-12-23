Cielo en Movimiento 2026: una experiencia a bordo del Tren Solar, entre estrellas y sabores de la Quebrada

La primera salida de Cielo en Movimiento 2026 en el Tren Solar está programada para el 17 de enero, con cupos limitados.

El Tren Solar de la Quebrada presenta para enero de 2026 la primera salida del ciclo Cielo en Movimiento, una propuesta turística integral que combina tecnología sostenible, astroturismo, y gastronomía regional para vivir el cielo del norte argentino como nunca antes.

Pensada para quienes buscan una experiencia sensorial y cultural, Cielo en Movimiento ya cuenta con su primera salida 2026 el 17 de enero, con cupos limitados, una experiencia que une tres ejes que lo convierten en un producto turístico innovador: el recorrido en Tren Solar de la Quebrada, la observación del cielo nocturno —con guía especializado— y una cena bajo las estrellas con sabores regionales.

Un viaje sustentable con historia y paisaje

La experiencia comienza en San Salvador de Jujuy, desde donde los participantes partena la localidad de Tumbaya hacia la histórica Posta de Hornillos a bordo del Tren Solar, el primer tren turístico impulsado por energía limpia en Argentina. Esta formación equipada con ventanales panorámicos y tecnología de última generación permite disfrutar del paisaje de la Quebrada de Humahuaca mientras especialistas en astroturismo y cosmovisión andina introducen a los viajeros en los secretos del cielo austral.

Astroturismo bajo el cielo de la Quebrada

Al llegar a la Posta de Hornillos, uno de los sitios patrimoniales más importantes de Jujuy, comienza la parte central de la experiencia: una observación astronómica guiada con telescopios profesionales. Durante esta etapa, los participantes podrán identificar constelaciones como Cruz del Sur, Escorpio, Centauro y Virgo, además de cúmulos estelares y planetas visibles en el cielo nocturno de la región.

Los guías combinan explicaciones científicas con relatos de cosmovisión andina, aportando un enfoque cultural rico e inclusivo que invita a comprender la relación histórica entre los pueblos originarios y las estrellas.

Sabores regionales bajo el firmamento

La noche continúa con una cena bajo las estrellas, a cargo de la reconocida chef jujeña Anita Ponce (El Patio de Hornillos). El menú degustación incluye platos típicos del norte argentino, y vinos de altura, combinando sabores tradicionales con una presentación pensada para acompañar la experiencia astronómica. Como cierre de la jornada, se realiza una foto grupal bajo el cielo profundo, que luego es remitida a los participantes como recuerdo de una noche inolvidable.

La propuesta está diseñada para todas las edades y promete convertirse en una de las experiencias más buscadas de la temporada estival 2026 en Jujuy.