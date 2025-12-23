INPROJUY reconoció a agencieros del interior con premios estímulo por su desempeño en ventas

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) llevó a cabo la entrega de premios estímulo destinados a agencieros del interior de la provincia, en el marco de una política institucional orientada a fortalecer, acompañar y reconocer el compromiso sostenido de la red oficial de ventas.

En esta oportunidad, el premio estímulo de mayor relevancia fue otorgado a la Agencia N.° 132, ubicada en la ciudad de Libertador General San Martín, la cual se destacó por su alto nivel de dedicación, constancia y crecimiento en el volumen de ventas, consolidándose como un referente dentro del sistema de comercialización legal de juegos de azar en la provincia.

Desde INPROJUY se resaltó que el desempeño alcanzado por esta agencia es el resultado de un trabajo responsable, profesional y sostenido en el tiempo, que contribuye de manera directa al fortalecimiento del juego legal, seguro y transparente, pilares fundamentales de la misión institucional del organismo.

Asimismo, la entrega de estos incentivos se enmarca en una estrategia integral de acompañamiento permanente a las agencias oficiales, reconociendo el esfuerzo cotidiano que realizan en cada localidad, especialmente en el interior de la provincia, donde el vínculo con la comunidad cumple un rol central.

INPROJUY reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que estimulen el crecimiento de la red de ventas, promuevan buenas prácticas comerciales y fortalezcan el trabajo conjunto con los agencieros, con la convicción de que el desarrollo del juego legal se construye de manera colectiva.

Finalmente, desde el Instituto se alentó a todas las agencias oficiales a redoblar esfuerzos y asumir nuevos desafíos, con la mirada puesta en un año de trabajo aún más fructífero para Jujuy, basado en la responsabilidad, el compromiso y la confianza mutua entre el Estado y su red de comercialización.