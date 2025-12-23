Inscripciones abiertas para capacitación gratuita de Creación de Contenidos Digitales

El programa está destinado a personas que quieran potenciar el manejo de dron y profesionalizar la creación de contenido.

Con el objetivo de conectar el cine con las nuevas plataformas, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de la dirección de Fomento y Promoción Audiovisual, presenta el programa «Creación de Contenidos Digitales». Una oportunidad única en enero para formarse con referentes internacionales y locales en narrativas aéreas y estrategias para redes sociales.

La propuesta busca potenciar el talento local, brindando herramientas técnicas y narrativas tanto para quienes desean dominar el vuelo de drones con fines cinematográficos, como para quienes buscan consolidar su identidad como creadores de contenido.

Se desarrollaron dos módulos formativos orientados al arte de Dron y a la creación de contenidos:

Cronograma de Módulos

1. MÓDULO: «Narrar desde el aire» – Arte en Dron

Un espacio para explorar el manejo de uso del drone donde se abordarán conceptos técnicos de vuelo, de seguridad, lenguaje audiovisual aplicado a la toma aérea y posibilidades expresivas del recurso, poniendo el acento en el uso creativo del drone como herramienta narrativa y las posibilidades comerciales para este sector.

Este módulo estará a cargo de Alejandro Petrakovsky (@alepetra), realizador y piloto profesional de drones FPV radicado en Ámsterdam. Con 15 años de experiencia, ha dirigido proyectos para marcas globales como Netflix, Nike, Sony, DJI y Heineken.

Fecha: 7, 8 y 9 de enero.

Horario: 14:00 a 19:00 hs.

2. MÓDULO: «Descubriendo a mi creador de contenido»

Enfocado en potenciar la estética visual, el «speaking» frente a cámara y la planificación estratégica. El objetivo es construir relatos auténticos que conecten emocionalmente con la audiencia.

Este módulo lo dictará Gonzalo Paredes, creador digital jujeño referente en turismo y lifestyle. Desde su cuenta @nuke.ok, se especializa en narrativas visuales que ponen en valor la identidad y los paisajes del norte argentino con una estética cinematográfica.

Ambos módulos son presenciales y se dictarán en los Estudios de la ENERC, en Ciudad de las Artes.

Las inscripciones se realizarán ingresando en la web https://iaaj.jujuy.gob.ar/capacitaciones/programa-de-contenidos-digitales/ hasta el 5 de enero con cupos limitados.