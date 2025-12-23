Jujuy se prepara para un verano de 300 actividades, así será la temporada 2026

El Ministerio de Cultura y Turismo presentó el calendario completo de verano 2026, una propuesta ambiciosa que reúne más de 300 actividades distribuidas en toda la provincia. El objetivo es claro: transformar estos tres meses en una temporada fuerte que vaya mucho más allá del tradicional pico de Carnaval.

«Vamos a tener el Enero Tilcareño, centros culturales abiertos las 24 horas en la capital, el Teatro Mitre a pleno, el Cabildo con su museo y una enorme variedad de propuestas», señaló Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo, durante la presentación que se realizó esta mañana en el Salón Éxodo del Cabildo.

Un verano que comienza el 1 de enero

Las actividades arrancan desde el primer día del año con los tradicionales mojones en Maimará, seguidas por la reapertura del Tren Solar de la Quebrada el 2 de enero. Desde ahí, la provincia se anima con festivales, eventos culturales y propuestas recreativas pensadas para todos los gustos y edades.

El gran broche será el Carnaval, que históricamente genera niveles altísimos de ocupación. Pero como remarcó Posadas, el desafío este año es diferente: «Sabemos que para Carnaval nos llena, pero la idea es que haya movimiento turístico durante todo el verano. Queremos que no solo nos visiten, sino que se queden más días».

Nuevas estrategias para romper la estacionalidad

El Ministerio lanzó una campaña específica para derribar el mito de que Jujuy es una provincia calurosa en verano. «Tenemos spots promocionales y estamos trabajando articuladamente con el sector privado para cuidar los precios y fomentar el consumo turístico», explicó el funcionario.

Los números acompañan esta apuesta: durante el último año, la provincia mantuvo un promedio de ocupación superior al 50%, con picos del 70% en invierno y fines de semana largos. El objetivo es ambicioso: superar el millón y medio de turistas y aumentar el gasto promedio diario.

Una bienvenida especial el 7 de enero

Para marcar el inicio de la temporada con énfasis, Posadas confirmó que habrá una recepción simbólica del primer turista el 7 de enero a las 10:30 en el Aeropuerto Internacional de Jujuy. «Es una forma de mostrar que el verano es una temporada fuerte en Jujuy», comentó.

Además, el ministro destacó la importancia de que los propios jujeños disfruten la provincia en este contexto económico complejo. Por eso, desde el Ministerio pusieron a disposición un código QR con toda la información del calendario en las redes oficiales.

La propuesta es federal: Quebrada, Valles, Yungas y Puna tendrán actividades coordinadas. «Hoy Jujuy es la provincia que más tracciona el turismo en el norte argentino», concluyó Posadas.