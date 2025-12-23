La Escuela Municipal Marina Vilte presentó “Jóvenes del Sueño, Antología”:  Un Espacio de Creatividad y Expresión

La Escuela Municipal Marina Vilte presentó su segundo libro, “Jóvenes del Sueño, Antología”, una producción colectiva que pone en valor la creatividad y la expresión de los jóvenes, fruto del trabajo articulado entre alumnos, docentes y la comunidad educativa. El acto contó con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge y autoridades municipales.

En la presentación, el Intendente Raúl Jorge expresó su entusiasmo y gratitud hacia el equipo de la escuela, destacando la labor realizada por los estudiantes y el cuerpo docente. “Han trabajado maravillosamente, transmitiendo valores y brindando herramientas para la expresión en la prosa y el arte”, afirmó. Jorge enfatizó que esta iniciativa no solo fomenta la creatividad, sino que también promueve la comunicación y la empatía entre los jóvenes.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, también se hizo presente en la celebración y comentó sobre la particularidad de este proyecto. “A través de la Escuela y en colaboración con la dirección general de Educación, hemos podido desarrollar esta segunda edición, que es un espacio de expresión para nuestros jóvenes de Alto Comedero, un sector pujante de la ciudad”, señaló. Altea destacó que el trabajo no se limita solo a la educación formal, sino que también busca integrar a la comunidad en un diálogo constructivo.

La directora de Educación de la municipalidad, Erica García, compartió su entusiasmo por el proyecto. “Nuestro equipo ha puesto muchas ganas y esfuerzo en este libro. La primera edición fue reconocida internacionalmente, y ahora con esta segunda edición, continuamos fortaleciendo las políticas públicas educativas”, manifestó. García subrayando la importancia de mantener a los alumnos en un sistema educativo que los contenga y apoye.

Natalia Castañares, docente de la Escuela Marina Vilte, parte del proyecto, expresó su orgullo por la presentación de “Jóvenes del Sueño, Antología”. “Esta segunda edición ha sido creada con mucho amor, junto con un gran equipo de docentes y los estudiantes. Ellos han podido plasmar sus poesías y microrelatos sobre diversos temas como el amor, la amistad y la familia”, comentó. Además, destacó que el libro incluye ilustraciones realizadas por los alumnos, enriqueciendo aún más esta obra literaria.

Finalmente, Franco Castro, un estudiante que participó en la creación del libro, compartió su experiencia personal. “Escribí parte del libro gracias a la inspiración de mi profesora, Graciela Colqui. Mi texto trata sobre el desamor, y lo relaciono con la pérdida de mi perro, lo que me dejó con el corazón partido”, explicó. Franco enfatizó cómo su escritura le permitió conectar sus emociones y experiencias de una manera profunda.

Nota audiovisual: https://youtu.be/SQRDEloEZwA