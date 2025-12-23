Los centros y espacios culturales con propuestas variadas

Los principales espacios culturales de la capital jujeña mantienen una programación continua en esta última semana del año, ofreciendo a la comunidad la posibilidad de disfrutar de muestras de artes visuales, talleres especializados y encuentros creativos que complementan la agenda festiva.

Entre exposiciones artísticas, prácticas de danza contemporánea y actividades gratuitas, las propuestas abarcan todas las expresiones artísticas y están abiertas a quienes deseen cerrar el año en espacios de creación y reflexión cultural.

Centro Cultural Culturarte

Hasta el 31 de enero de 2026 permanece abierta la muestra temporaria Caminantes y Caravaneros de la Montaña del artista Juan Carlos Entrocassi. Se trata de una actividad libre y gratuita que puede visitarse de 8:00 a 20:00 horas. Para conocer más sobre el espacio es posible solicitar visitas guiadas para grupos y escuelas a través del correo [email protected]. Centro Cultural Culturarte se ubica en San Martín esquina Sarmiento, San Salvador de Jujuy. Teléfono fijo 388-4310157.

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz

Durante todos los lunes a viernes del mes de diciembre, el museo ofrece visitas guiadas para conocer a Macedonio Graz. Esta actividad es libre y gratuita, disponible de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Hasta el 2 de enero permanecerá abierta la muestra temporal de dibujo Otras Series del artista Marcos Osacar, con acceso libre y gratuito en los mismos horarios de visita. Casa Macedonio Graz se ubica en Lamadrid esquina Güemes, San Salvador de Jujuy. Para solicitudes y visitas guiadas, contactar a través del correo [email protected].

Centro de Arte Joven Andino

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el centro exhibe la muestra temporal fotográfica Maestros y Discípulos 2025, con acceso libre y gratuito, disponible de 8:00 a 20:00 horas. El martes 30 de diciembre, de 17:00 a 22:00 horas, se llevará a cabo La Que Milonga, una práctica abierta de tango queer a cargo de Irina Jabsa Luzcubir. Centro de Arte Joven Andino se ubica en Alvear 534, San Salvador de Jujuy. Para mayor información: [email protected] o Teléfono +54 388 4249304.

Casa de las Letras

Hasta el 29 de diciembre permanecerá abierta la muestra de Dibujo y Pintura del Taller Expresarte, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano. La actividad es gratuita y puede visitarse de 8:00 a 21:00 horas. El martes 29 de diciembre, de 18:00 a 20:00 horas, se dictará el taller La Copla, Tonadas Carnavaleras a cargo de Elsa Tapia. Se trata de una actividad arancelada. Casa de las Letras está ubicada en Belgrano 1327, San Salvador de Jujuy.

La continuidad y variedad de propuestas en los espacios culturales de la capital jujeña confirma que estos últimos días del año son una oportunidad para la creación, la educación artística y el encuentro cultural, permitiendo a la comunidad vivir una despedida del año cargada de significado cultural.