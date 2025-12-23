Niñez y Adolescencia. Capacitaron a operadores de la Línea 911 en el Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, realizó una capacitación sobre el Sistema de Protección Integral de Derechos, bajo el lema “Cuidemos el Interés Superior del Niño”, destinada a operadores de la Línea de Emergencias 911 del Ministerio de Seguridad que en la oportunidad recibieron sus certificados.

La actividad se desarrolló en el Centro de Monitoreo y estuvo a cargo del equipo interdisciplinario de la Coordinación de Promoción de Derechos, que brindó información sobre los servicios disponibles como la Línea 102, un recurso clave para la escucha confidencial, la contención y el asesoramiento especializado con atención las 24 horas, durante todo el año.

Asimismo, se abordaron los Protocolos de Actuación que se siguen en las prácticas profesionales basados en normativas internacionales, nacionales y provinciales, destacando la importancia de la promoción y el fortalecimiento de redes de trabajo interinstitucional. Estas herramientas resultan fundamentales para garantizar el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, asegurando una intervención coordinada, respetuosa y eficiente entre las instituciones, con eje en la escucha activa, la no revictimización y la derivación oportuna a recursos especializados