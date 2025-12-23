Noticias de Jujuy

Sadir encabezó una reunión de gabinete

Jujuy
Sadir encabezó una reunión de gabinete

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, convocó a su gabinete con el objeto de impartir una pauta de trabajo y objetivos prioritarios que marcarán el ritmo de gestión para mejorar la calidad de vida de los jujeños.

De esta manera, el mandatario puso en acción a sus principales funcionarios, exhortándolos a dinamizar la ejecución de políticas públicas y actos de gobierno en áreas neurálgicas para el desarrollo de la provincia.

También podría interesarte
Jujuy

Cielo en Movimiento 2026: una experiencia a bordo del Tren Solar, entre estrellas y…

Jujuy

Servicios de asistencia. Difusión de servicios en Palma Sola para la prevención de la…

Jujuy

Articulando acciones. Convenio con Valle Grande para fortalecer la atención y…

Jujuy

Cultura. Cultura en 7 días

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.