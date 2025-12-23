Sadir encabezó una reunión de gabinete

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, convocó a su gabinete con el objeto de impartir una pauta de trabajo y objetivos prioritarios que marcarán el ritmo de gestión para mejorar la calidad de vida de los jujeños.

De esta manera, el mandatario puso en acción a sus principales funcionarios, exhortándolos a dinamizar la ejecución de políticas públicas y actos de gobierno en áreas neurálgicas para el desarrollo de la provincia.