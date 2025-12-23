San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso como Ciudad Libre de Pirotecnia Sonora

Ante la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy recuerda a la comunidad que continúa vigente la Ordenanza N.º 7458/2020, que establece a la ciudad como Libre de Pirotecnia Sonora, prohibiendo la comercialización y el uso de pirotecnia o cohetería de tipo explosiva con efecto sonoro.

Esta normativa tiene como objetivo principal proteger la salud y el bienestar de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores, bebés, personas con hipersensibilidad auditiva, así como también cuidar a los animales, que sufren de manera significativa el impacto del ruido excesivo.

Desde el Municipio se apela a la conciencia y responsabilidad ciudadana, promoviendo celebraciones más inclusivas, seguras y respetuosas, donde el disfrute de las fiestas no implique un perjuicio para otros. Celebrar sin estruendos es una forma de construir una ciudad más empática y solidaria.

Asimismo, la Dirección General de Control Comercial, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa que se realizan controles permanentes para garantizar el cumplimiento de la ordenanza. Ante cualquier consulta o denuncia vinculada a la venta de pirotecnia sonora, los vecinos pueden comunicarse a través del WhatsApp de Control Comercial, disponible mediante el código QR oficial o al número 388 505 6424