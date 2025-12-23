Servicios de asistencia. Difusión de servicios en Palma Sola para la prevención de la violencia de género

En la oportunidad se brindó información sobre los servicios disponibles en la provincia como los 19 dispositivos que asisten, contienen y acompañan a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

En la jornada, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades estuvo presente en la localidad de Palma Sola donde desarrolló actividades de difusión sobre la prevención de la violencia de género.

Profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la ciudad de San Pedro estuvieron a cargo de las acciones de sensibilización con la comunidad.

El Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia en San Pedro funciona en calle Claveri n° 347 barrio Bernachi.

Difusión de servicios

Resulta fundamental que los vecinos conozcan dónde y cómo pedir ayuda, especialmente para prevenir situaciones de riesgo, promover la detección temprana y acompañar procesos, a través de la identificación de los tipos y modalidades que existen de violencia basada en género.

Se promocionó la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, que funciona las 24 horas todos los días del año, para urgencias activando de manera inmediata los protocolos existentes o para consultas, asesoramiento y orientación de cómo actuar ante posibles casos de violencia.