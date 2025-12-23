Noticias de Jujuy

Servicios municipales: cómo funcionarán el 24, 25 y 26 de diciembre

Con motivo del asueto administrativo y el feriado por Navidad, se informa a la comunidad cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre

Miércoles 24 de diciembre

  • Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.
  • Transporte Urbano: servicio habitual hasta las 21:00 hs.
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: de 06:00 a 19:00 hs.
  • Estacionamiento Tarifado: servicio normal.

Jueves 25 de diciembre

  • Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 2.
  • Transporte Urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17:00 hs.
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: sin servicio.
  • Estacionamiento Tarifado: sin servicio.

Viernes 26 de diciembre

  • Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.
  • Transporte Urbano: servicio con unidades reducidas.
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00 hs.
  • Estacionamiento Tarifado: servicio normal.

El cronograma de servicios será el siguiente para el servicio prestado por el municipio:

Miércoles 24 de diciembre

  • Recolección domiciliaria: normal.
  • Servicios especiales: normal.
  • Limpieza y barrido: turno mañana normal / turno tarde sin servicio.

Jueves 25 de diciembre

  • Sin servicio de recolección ni limpieza urbana.

Viernes 26 de diciembre

  • Recolección domiciliaria: normal.
  • Servicios especiales: normal.
  • Limpieza y barrido: sin servicio.

Miércoles 24 de diciembre

  • Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal.
  • Barrido manual, mecánico, microcentro y ex Terminal: normal.
  • Contenedores para escombros: normal.
  • Suspensión del servicio a partir de las 20:00 hs, retomando el jueves 25 a las 21:00 hs.

Jueves 25 de diciembre

  • Servicio retomado desde las 21:00 hs.

Viernes 26 de diciembre

  • Todos los servicios: funcionamiento normal.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy solicita la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia.
Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.

Durante los días 24, 25 y 26, los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 horas para visitas y de 8 a 13 horas el área de Administración.

