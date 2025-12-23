Turismo. El CoProTur cerró su ciclo de sesiones regionales con referentes de la Puna en el Cabildo Histórico

En el marco de la última sesión regional del Consejo Provincial de Turismo, autoridades provinciales y directores de turismo de la Puna se reunieron en el Cabildo de Jujuy. El encuentro sirvió para realizar un balance de gestión, coordinar acciones para la temporada de verano y profundizar los lineamientos del Plan Estratégico.

El Consejo Provincial de Turismo (CoProTur) concretó su última reunión regional del año, convocando a todos los referentes de la Región Puna en un escenario emblemático: el renovado Cabildo Histórico de la capital jujeña.

La jornada de trabajo estuvo encabezada por el Ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, y el Secretario de Turismo, Diego Valdecantos, quienes recibieron a los representantes de los municipios y comisiones municipales de Yavi, Susques, Catua, Abra Pampa, La Quiaca, Rinconada, Barrancas y otras localidades de la puna jujeña.

Balance y Proyección Tras haber recorrido las instancias de diálogo con las regiones de Valles, Quebrada y Yungas, esta sesión con la Puna tuvo como eje central el análisis de lo trabajado durante el 2025 y la planificación operativa de cara a la inminente temporada turística de verano.

Durante el encuentro, las autoridades locales expusieron las necesidades de infraestructura y promoción de sus destinos, al tiempo que se revisaron los avances del Plan Estratégico de Turismo 2025-2030, buscando consolidar a la Puna como un destino de jerarquía internacional con identidad propia.

Trabajo Articulado «Cerrar esta ronda de diálogo en el Cabildo simboliza la importancia que tiene cada región para nuestra gestión. La Puna es un gigante que sigue creciendo y estas mesas son fundamentales para escuchar, corregir y potenciar el trabajo conjunto entre provincia y municipios», destacó Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo.

Al concluir la jornada, el Secretario de Turismo destacó que “cerrar este ciclo en el Cabildo con la región Puna es simbólico del federalismo con el que trabajamos. El objetivo fue alinear los criterios de promoción para el verano 2026 y escuchar las necesidades puntuales de los comisionados para seguir fortaleciendo la oferta”.

“La Puna viene creciendo sostenidamente y estos espacios son fundamentales para articular entre el sector público, los municipios y la provincia, garantizando que el desarrollo llegue a cada comunidad”, remarcó Valdecantos.