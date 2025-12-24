Noticias de Jujuy

Agentes estatales. El Gobierno Provincial anunció el cronograma de pagos de haberes y bono extraordinario

Jujuy
El Gobierno Provincial anunció el cronograma de pagos de haberes y bono extraordinario

La Administración Pública Provincial confirmó las fechas de acreditación de los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2025. El cronograma de pago comenzará este viernes 27 de diciembre con el desembolso de la primera cuota del bono extraordinario, mientras que los haberes mensuales se liquidarán el 2 y 3 enero de 2026.

También podría interesarte
Jujuy

Deportes. Carlos Sadir: «Nuestro objetivo es apoyar el fortalecimiento de los clubes…

Jujuy

Deportes. Carlos Sadir: «Nuestro objetivo es apoyar el fortalecimiento de los clubes…

Jujuy

INPROJUY refuerza las acciones de Juego Responsable con la entrega de Guía Práctica…

Jujuy

Cielo en Movimiento 2026: una experiencia a bordo del Tren Solar, entre estrellas y…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.