Agentes estatales. El Gobierno Provincial anunció el cronograma de pagos de haberes y bono extraordinario
La Administración Pública Provincial confirmó las fechas de acreditación de los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2025. El cronograma de pago comenzará este viernes 27 de diciembre con el desembolso de la primera cuota del bono extraordinario, mientras que los haberes mensuales se liquidarán el 2 y 3 enero de 2026.
