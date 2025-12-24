INPROJUY refuerza las acciones de Juego Responsable con la entrega de Guía Práctica al personal de agencias con VLT

En el marco de las políticas públicas orientadas a la prevención del juego problemático y la promoción del juego responsable, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) llevó adelante una serie de recorridos por agencias de juego de la provincia, con el objetivo de informar, capacitar y acompañar al personal que forma parte de la red oficial de comercialización.

Durante estas jornadas, se realizó la entrega de una Guía Práctica de Juego Responsable especialmente diseñada para el personal de agencias, que reúne información esencial y herramientas concretas para el abordaje preventivo de situaciones de riesgo vinculadas al juego.

Acceso al Chatbot: ingresa al WhatsApp oficial de la Mesa de Ayuda (01138590571) donde podrá acceder al menú principal y selecciona opción 10, “Consultar Excluidos por DNI” donde ingresando el número de DNI, del jugador y el bot te informara si es un autoexcluido, también tenes acceso al formulario de autoexclusión para descargar con la opción 8.

Desde INPROJUY se destacó que el personal de agencias cumple un rol estratégico como primer punto de contacto con las y los jugadores, por lo que resulta fundamental contar con recursos claros, accesibles y actualizados que permitan identificar señales de alerta tempranas y actuar de manera responsable.

Señales de alerta y comportamientos a observar

La Guía Práctica entregada incluyen indicadores clave que pueden advertir una relación problemática con el juego, entre ellos:

• Permanencia prolongada en el juego sin pausas.

• Pérdidas económicas significativas o intentos reiterados de recuperar lo perdido.

• Irritabilidad, ansiedad, enojo o cambios de humor.

• Descuido del aspecto personal, físico o del descanso.

• Actitudes evasivas, nerviosismo o aislamiento.

• Solicitud frecuente de dinero prestado o consumo excesivo asociado a la actividad de juego.

Herramientas responsables disponibles

La Guía Rápida incorpora, además, herramientas prácticas de intervención y orientación, tales como:

• Un autotest de juego responsable, que permite a las personas evaluar de manera confidencial su relación con el juego.

• Información clara sobre límites de tiempo y dinero, pausas activas y autocontrol.

• Un mapa de recursos y dispositivos de acompañamiento, con referencias a organismos y espacios de orientación disponibles.

• Detalle de los mecanismos de autoexclusión voluntaria, como herramienta preventiva.

Acciones recomendadas para el personal de agencias

Ante la detección de conductas de riesgo, INPROJUY recomienda que el personal:

• Mantenga una actitud empática, respetuosa y de escucha activa.

• Brinde información clara sobre las herramientas de juego responsable disponibles.

• Oriente a la persona hacia los canales institucionales de asesoramiento y acompañamiento.

• Active los protocolos internos y comunique la situación a los responsables de la agencia.

• Promueva el uso de la autoexclusión voluntaria cuando la situación lo requiera.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que concibe al juego responsable como una responsabilidad compartida entre el Estado, las agencias y la comunidad, priorizando el cuidado de la salud, el bienestar y la dignidad de las personas.

INPROJUY reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la capacitación permanente del personal de agencias, entendiendo que la información, la prevención y la detección temprana son herramientas fundamentales para garantizar entornos de juego legales, seguros y responsables en toda la provincia.