El libro cancionero “RESUENAN” fue declarado de Interés Legislativo Provincial

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de la Provincia de Jujuy se realizó el acto de entrega de declaraciones y resoluciones sancionadas por la Comisión de Cultura durante el año 2025. En ese marco, el libro cancionero “RESUENAN. Canciones por un Jujuy libre de Violencias de Género” fue reconocido y declarado de Interés Legislativo Provincial, en un encuentro cargado de sentido político, cultural y simbólico.

El libro cancionero RESUENAN es una producción de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, desarrollada a través del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, en articulación con la Universidad Nacional de Jujuy, y constituye una herramienta cultural y pedagógica orientada a la promoción de derechos y a la prevención de las violencias de género.

La publicación es el resultado de la Convocatoria Provincial de Canciones con Perspectiva de Género, una iniciativa impulsada desde el ámbito municipal que tuvo como objetivo convocar a compositoras y autoras jujeñas de distintas regiones del territorio provincial a presentar obras musicales vinculadas a la temática de género y diversidad. La convocatoria se desarrolló durante los meses de agosto y septiembre de 2024 y estuvo destinada a mujeres e identidades disidentes de la provincia, incluyendo identidades disidentes feminizadas.

El proceso de evaluación y selección estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales de los campos de género y cultura, del cual resultaron elegidas nueve obras musicales, destacadas por su calidad artística, su compromiso social y su potencia expresiva.

A partir de estas producciones se inició el proceso de realización del libro cancionero RESUENAN, que incluyó instancias de escucha, lectura, análisis y organización del material, con el objetivo de construir una herramienta integral para el abordaje de las problemáticas de género y diversidad. El libro incorpora consignas, actividades y contenidos pedagógicos, además de información actualizada y confiable sobre las temáticas desarrolladas.

Actualmente, el proyecto se proyecta hacia una implementación territorial, con impacto en el ámbito educativo y en diversos espacios comunitarios, culturales e institucionales, consolidándose como una herramienta de sensibilización, prevención y promoción de derechos que articula arte, comunicación y políticas públicas.

El reconocimiento legislativo reafirma el valor del proyecto RESUENAN como una propuesta colectiva que promueve un Jujuy libre de violencias de género y pone en valor el rol de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos.

Del acto participaron y presidieron la ceremonia la diputada provincial Mariela Ortiz; el vicepresidente primero de la Legislatura de Jujuy, Mario Fiad; y el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena. También estuvieron presentes diputadas y diputados provinciales; autoridades legislativas y culturales; el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy; Luciano Córdoba la jefa del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, Verónica Aramayo; la técnica del equipo y responsable del proyecto, Mur Eugenia; junto a integrantes del equipo de trabajo.