Sadir inauguró sistema lumínico en Club Gimnasia y Tiro

El mandatario provincial encabezó el acto de puesta en funcionamiento de sistema de iluminación con tecnología led en el sector de la institución de las canchas destinadas a la práctica de fútbol.

Al respecto, Sadir expresó «buscamos la manera de colaborar con la iluminación, una iluminación eficiente, así que la verdad que muy contento de todo. Obviamente, les da la posibilidad para que puedan jugar también de noche”.

Asimismo, comentó “sé que están haciendo una colonia de vacaciones con una cantidad impresionante de niños y niñas, así que seguramente esto les va a dar oportunidad también para poder seguir jugando los chicos y practicando en horario nocturno.»

En referencia a continuidad de mejoras en la iluminación en las instalaciones del club, Sadir afirmó, «hay un compromiso para trabajar también con la iluminación en las canchas de tenis, que la verdad que están hermosas”.

Por último, resaltó que “esta es una manera de colaborar con los clubes, seguir apostando al deporte, que es uno de nuestros objetivos mayores, una política pública. Y bueno, la verdad que venir a este club que es tan hermoso, que progresa día a día, y bueno, como a tantos otros clubes, vamos a seguirlos apoyando.»

Por su parte, el Ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, explicó que, en el marco de la política provincial de apoyo a los clubes, la Secretaría de Energía instaló 30 reflectores LED en la institución deportiva mencionada.

Puso énfasis en que esta obra permitirá ampliar los horarios de práctica deportiva, especialmente en verano, beneficiando a disciplinas como fútbol, hockey, gimnasia y colonias de vacaciones.

Stanic destacó que la tecnología LED se eligió por su bajo consumo, para evitar que los clubes enfrenten problemas con el costo de la energía. Además, mencionó que este tipo de apoyo ya se está replicando en otros sectores, y cumple con el pedido del gobernador de fomentar el deporte como herramienta de inclusión y prevención.

En tanto, el titular del club Gimnasia y Tiro, Sergio Casas, destacó la obra de instalación de un nuevo sistema de iluminación en la cancha de fútbol, gracias a la Secretaría de Energía de la provincia.

Además, adelantó que, esta mejora, se complementará con iluminación en canchas de tenis en el primer semestre del próximo año, lo que refleja el trabajo de la nueva comisión, que busca beneficiar a los socios y la comunidad.

Casas también ponderó otras iniciativas de la institución como la colonia de vacaciones y un bingo que ha permitido adquirir equipamiento.

Por último, en un mensaje navideño, puso de relieve la reconciliación y la unión entre todos los jujeños.

Asistieron además de los mencionados, el Secretario de Energía, Mario Pizarro, y miembros de su equipo de trabajo; el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, que colaboró con la donación de indumentaria deportiva y balones de fútbol; y autoridades del club anfitrión.