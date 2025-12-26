Turismo – Municipios. Jujuy consolida su desarrollo turístico con inversión nacional en nueve municipios

Nueve municipios de la provincia de Jujuy fueron seleccionados para acceder al Programa Nacional “Promover Verano en Argentina”, impulsado por el Gobierno Nacional y destinado a financiar proyectos de promoción, innovación y transformación digital de la oferta turística.

La selección de los proyectos es resultado de un trabajo articulado entre el Estado Nacional, el Gobierno de la provincia de Jujuy – Ministerio de Cultura y Turismo y los municipios turísticos, quienes desarrollaron y presentaron iniciativas orientadas a potenciar el desarrollo turístico local, incorporando herramientas digitales y acciones estratégicas de promoción.

La confirmación de los proyectos aprobados fue comunicada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Director Nacional de Desarrollo y Promoción, Lic. Pablo Cagnoni.

Municipios beneficiados, líneas de acción y montos aprobados • Abra Pampa – $9.500.000 | Transformación Digital • Cusi Cusi – $11.500.000 | Transformación Digital • El Carmen – $13.000.000 | Promoción Digital • El Fuerte – $14.000.000 | Transformación Digital • Humahuaca – $13.000.000 | Promoción Digital • Maimará – $9.500.000 | Transformación Digital • Monterrico – $13.000.000 | Promoción Digital • San Antonio – $7.000.000 | Transformación Digital • Santa Clara – $13.000.000 | Transformación Digital

Los fondos permitirán poner en marcha proyectos diseñados por los propios municipios, con acompañamiento técnico y articulación institucional, fortaleciendo la competitividad de los destinos jujeños y generando nuevas oportunidades para el desarrollo local.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy se destaca la importancia de este trabajo conjunto, que refleja una mirada federal y colaborativa del turismo, y reafirma el compromiso de seguir acompañando a los municipios en la gestión e implementación de políticas públicas que impulsen un turismo sostenible, inclusivo y con identidad territorial.