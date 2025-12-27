Adultos mayores del grupo “Cuentacuentos” compartieron vivencias en la Residencia Nuevo Amanecer

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una actividad especial en la Residencia Nuevo Amanecer, donde el grupo de adultos mayores “Cuentacuentos” compartió relatos y vivencias, generando un espacio de encuentro, confraternización y socialización entre pares.

Decenas de adultos mayores que residen en la institución, ubicada en calle La Posta del barrio Los Perales, disfrutaron de una jornada de esparcimiento enmarcada en el espíritu navideño. La propuesta permitió reafirmar que, más allá del paso del tiempo, “no se acaba la lucha en la vida, ni las ideas, ni la capacidad de pensar, ni la libertad”, expresó la trabajadora social de la residencia, Lilia Urzagasti Figueroa.

La visita fue encabezada por la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, quien destacó la importancia del encuentro, “venimos con un proyecto y un abrazo de luz para los adultos de esta residencia. Compartimos, de adulto a adulto, junto al grupo de Abuelos Cuentacuentos, en la antesala de la Navidad. Es una gran emoción poder venir, compartir y ver a los adultos felices”.

Por su parte, Urzagasti Figueroa valoró la iniciativa y agradeció a la Dirección de Adultos Mayores y al equipo profesional municipal por tener en cuenta a la institución. “Son actividades que llenan el corazón y el alma. Agradecemos que hayan pensado en nosotros y que se generen estos espacios; las puertas de la residencia siempre están abiertas para seguir trabajando juntos y realizando este tipo de propuestas”, señaló.

Asimismo, destacó la labor de la Residencia Nuevo Amanecer, conducida por Carmen Lavaden, quien “desde los inicios de la institución puso en primer lugar a las personas mayores, con una mirada profundamente humana”. En ese sentido, remarcó que “cuando las personas crecen —porque todos vamos a transitar esa etapa— no se terminan las ideas ni la libertad; por el contrario, hay mucho para contar y una sabiduría propia de esta etapa de la vida”.

Finalmente, sostuvo que “es grato que hayan pensado a la residencia dentro de su proyecto, ya que se trata de una actividad que promueve el encuentro entre adultos mayores, la socialización, el fortalecimiento de vínculos y la generación de experiencias positivas”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/z0e1B-M8qDU