Avanzan obras de refuncionalización del Natatorio Municipal “Guillermo Poma”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con importantes obras de puesta en valor y modernización del Natatorio Municipal “Guillermo Poma”, ubicado en el Parque San Martín, con el objetivo de mejorar la infraestructura, garantizar la inclusión y ampliar los servicios para vecinos y visitantes durante todo el año.

En ese marco, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la magnitud de los trabajos realizados y la decisión política de recuperar un espacio emblemático de la ciudad, “estamos muy contentos porque hacía falta este cambio, llevamos más de 10 años con el Natatorio ‘Guillermo Poma’ con la cubierta y esto significaba una etapa, pero estaban en muy malas condiciones los baños, los vestuarios, hacía falta removerlos completamente, se han hecho nuevos, se han puesto vestuarios nuevos, realmente ha quedado en perfectas condiciones, se ha modificado la rampa de acceso para que sea un natatorio inclusivo, se ha cambiado el sentido de la rampa para que sea más cómoda la operación para las personas con discapacidad, así que todo eso tiene que ver con una decisión firme de ponerlo en condiciones para que tengamos la posibilidad de usarlo todo el año”.

Asimismo, el jefe comunal resaltó las mejoras tecnológicas y los nuevos servicios proyectados para el predio, “también con un sistema de iluminación nuevo, completo, se están haciendo las pruebas y realmente es fantástico, una joyita en nuestro parque San Martín, cómo está quedando Guillermo Poma. En los próximos meses ya iniciará la construcción de una confitería, un snack bar con terrazas para dar mayores servicios a la gente que viene de afuera y que también utiliza nuestro natatorio”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que los trabajos se encuentran en la etapa final y que la obra se amplió respecto al proyecto original, “pronto a terminar los trabajos, se hizo más extenso de lo que teníamos previsto porque sumamos una serie de tareas adicionales que no estaban contempladas, fundamentalmente surgió la necesidad de devolver la posibilidad de competir en el natatorio. Por lo tanto, se demolió la rampa vieja de acceso y se generó una rampa nueva con la nueva normativa en cuanto a descansos y pendientes. Además de eso, se generaron nueve cambiadores, la ducha fue toda refaccionada para poder usar la pileta; la galería de acceso es totalmente nueva en la iluminación, se cambió algo de la carpintería, luces de emergencia con las cuales no se contaba, son unas luces de emergencia de alto poder que se están instalando en este momento”.

Montiel agregó que los vestuarios fueron completamente renovados y que se incorporarán mejoras clave para el confort de los usuarios, “los vestuarios, tanto el de hombres como de mujeres, fueron rediseñados, reconvertidos y puestos a cero. En estos días estará llegando, el termotanque eléctrico de alta recuperación para que las duchas tengan agua caliente, como también la ducha de ingreso para evitar el shock térmico. Se hizo mantenimiento a la caldera, mantenimiento al techo, tuvimos algún problema que no se abría, hoy se abre el techo, entonces en días de verano no hay necesidad de tener el techo cerrado”.

Finalmente, adelantó que el inicio de las actividades está cada vez más cerca, “en los próximos días, coordinando con el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea y con su equipo se procederá al llenado y poder empezar las actividades lo antes posible”.

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, valoró la obra desde una perspectiva social y comunitaria, “contento con esta propuesta del municipio, siempre tratar de mejorar la infraestructura que tiene que ver con el encuentro de las familias, el encuentro de los vecinos, vienen muchos niños, niñas y jóvenes también, el parque en sí ya es un foco convocante de los vecinos de la ciudad y poder tener la pileta en funcionamiento en enero, con las colonias y con diversas actividades que vamos a estar realizando, principalmente con jóvenes que están en un periodo de receso escolar, nos va a dar una gran herramienta”.

En ese sentido, concluyó, “la pileta se modernizó en cuanto a la inclusión, se modernizó también en cuanto a la competitividad, así que muy agradecido al equipo de arquitectos, a la Secretaría de Obras Públicas del municipio para poder hacer que esta pileta funcione como tiene que funcionar”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/3-vvykCWZM0