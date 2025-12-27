Hacienda garantiza para el lunes el pago del bono a docentes de jornada extendida

El Ministerio de Hacienda confirmó que el inconveniente técnico ya está siendo subsanado. Además, aclaró que el monto depositado estará exento de retenciones bancarias.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia informó este viernes que se ha detectado un error en el proceso de liquidación del Bono Extraordinario destinado a un sector del cuerpo docente. El inconveniente afectó específicamente a los educadores de Jornada Extendida, quienes verán reflejado el pago de la primera cuota en sus cuentas bancarias el próximo lunes 29.

Según el comunicado oficial, los equipos técnicos de la cartera económica se encuentran trabajando durante la jornada de hoy en los controles y reliquidaciones pertinentes para corregir el fallo de manera inmediata.

Para llevar tranquilidad a los trabajadores afectados, las autoridades aseguraron que el código de acreditación utilizado para este pago no está sujeto a ningún tipo de retención bancaria. Esto garantiza que los docentes percibirán el monto total del beneficio sin descuentos de las entidades financieras.

Desde el Ministerio expresaron sus disculpas por los inconvenientes ocasionados y reiteraron el compromiso de normalizar la situación a la brevedad posible para asegurar que el cronograma se complete sin más dilaciones.