Zoonosis municipal: cronograma semanal de actividades en distintos barrios de la ciudad

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad informó el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, que incluye la atención del quirófano móvil, vacunación y registro de animales de compañía, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.

Las acciones se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

Lunes 29

Barrio 9 de Julio

Quirófano Móvil

Horario: desde las 8:00

Lugar: Pedro Araoz 121 – Centro Vecinal

Martes 30

Barrio Aires del Alto

Quirófano Móvil

Horario: desde las 14:00

Lugar: Manzana AP 22 – Lote 14

Vacunación y Registro

Horario: de 14:00 a 17:00

Lugar: Manzana AP 2 – Lote 14

Miércoles 31

200 Viviendas – Alto Comedero

Vacunación y Registro

Horario: de 8:00 a 11:00

Lugar: Cabo Primero Brasich – Polideportivo

Desde el municipio se invita a los vecinos a participar de estas actividades, recordando la importancia de la vacunación, el registro y la castración como herramientas fundamentales para el control poblacional y el bienestar animal. Asimismo, se solicita concurrir con los animales correctamente contenidos para garantizar una atención segura y ordenada.