Zoonosis municipal: cronograma semanal de actividades en distintos barrios de la ciudad

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad informó el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, que incluye la atención del quirófano móvil, vacunación y registro de animales de compañía, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.
Las acciones se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:
Lunes 29
Barrio 9 de Julio
Quirófano Móvil
Horario: desde las 8:00
Lugar: Pedro Araoz 121 – Centro Vecinal
Martes 30
Barrio Aires del Alto
Quirófano Móvil
Horario: desde las 14:00
Lugar: Manzana AP 22 – Lote 14
Vacunación y Registro
Horario: de 14:00 a 17:00
Lugar: Manzana AP 2 – Lote 14
Miércoles 31
200 Viviendas – Alto Comedero
Vacunación y Registro
Horario: de 8:00 a 11:00
Lugar: Cabo Primero Brasich – Polideportivo
Desde el municipio se invita a los vecinos a participar de estas actividades, recordando la importancia de la vacunación, el registro y la castración como herramientas fundamentales para el control poblacional y el bienestar animal. Asimismo, se solicita concurrir con los animales correctamente contenidos para garantizar una atención segura y ordenada.
