Zoonosis municipal: cronograma semanal de actividades en distintos barrios de la ciudad

Jujuy

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad informó el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, que incluye la atención del quirófano móvil, vacunación y registro de animales de compañía, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.

Las acciones se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

Lunes 29
Barrio 9 de Julio
Quirófano Móvil
Horario: desde las 8:00
Lugar: Pedro Araoz 121 – Centro Vecinal

Martes 30
Barrio Aires del Alto
Quirófano Móvil
Horario: desde las 14:00
Lugar: Manzana AP 22 – Lote 14

Vacunación y Registro
Horario: de 14:00 a 17:00
Lugar: Manzana AP 2 – Lote 14

Miércoles 31
200 Viviendas – Alto Comedero
Vacunación y Registro
Horario: de 8:00 a 11:00
Lugar: Cabo Primero Brasich – Polideportivo

Desde el municipio se invita a los vecinos a participar de estas actividades, recordando la importancia de la vacunación, el registro y la castración como herramientas fundamentales para el control poblacional y el bienestar animal. Asimismo, se solicita concurrir con los animales correctamente contenidos para garantizar una atención segura y ordenada.

