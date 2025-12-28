Dirección Provincial de Vialidad. Vialidad Provincial, presente también en rutas nacionales

la Dirección Provincial de Vialidad trabajó en el despeje de la RN 52, de jurisdicción nacional y clave para la conexión entre las regiones del oeste de Jujuy.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se hizo presente con equipos de operarios y obreros en la Ruta Nacional 52 (RN 52), Taire, para el despeje de la calzada, afectada por derrumbes tras las tormentas sucedidas.

La RN 52 se encuentra ahora transitable con precaución, debido a que hay tramos con material como arena (KM 185), aunque el tránsito ha sido restablecido.

La DPV, asimismo, se encuentra en cada campamento atenta a inspeccionar, verificar y(o trabajar sobre condiciones como también, en el caso de la RP 73, en Palca de Aparzo, a la espera de la bajada de la crecida del río, para el fin de restablecer la conectividad vial.