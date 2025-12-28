Inclemencias climáticas. Ante las intensas lluvias, el Gobierno de Jujuy despliega un operativo interinstitucional de asistencia y relevamiento

El Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Seguridad y el Municipio de San Salvador de Jujuy, junto a Bomberos, Defensa Civil y otros organismos provinciales y municipales, se encuentra desplegando un operativo interinstitucional de intervención y relevamiento ante las inclemencias climáticas y las intensas lluvias registradas en distintos puntos del territorio provincial.

Las acciones se desarrollan de manera coordinada, sostenida y con presencia permanente en el territorio, mediante equipos técnicos y operativos que llevan adelante tareas de asistencia, evaluación de daños y acompañamiento a las familias afectadas, priorizando la seguridad, la contención y una respuesta inmediata ante situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, se recuerda a la comunidad que, ante cualquier situación de emergencia, se encuentran habilitadas las siguientes líneas de atención:

Defensa Civil: 103

Bomberos: 100

Policía: 911