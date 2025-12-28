La Juventud Prolongada despidió el año ante una multitud en el  Anfiteatro Las Lavanderas

Con una gran convocatoria de vecinos y turistas, el ballet municipal de adultos mayores Juventud Prolongada realizó su última presentación del año en el Anfiteatro Las Lavanderas. El intendente Raúl “Chuli” Jorge acompañó el cierre anual y felicitó al elenco por la reciente obtención del Martín Fierro de la Danza, destacando su trayectoria y su consolidación como embajador cultural de San Salvador de Jujuy y la provincia.

Fue una velada de lujo, especialmente pensada para presentar el Martín Fierro de la Danza ante los jujeños, en la que el Ballet realizó una inolvidable presentación de cuadros de danza folklórica que recibió la correspondiente ovación del público presente. Adicionalmente, la propuesta incluyó artistas invitados de la talla de Chango Bellido y Tomás Lipán, entre otros.

Al respecto, el intendente de nuestra ciudad, Raúl “Chuli” Jorge, aseveró, “ellos son un orgullo de nuestra ciudad y de nuestra provincia; así que estamos muy contentos con ellos y por eso este acompañamiento en una noche tan preciosa que vivimos en el Xibi Xibi”.

“Traer un Martín Fierro a Jujuy, creo que es un hecho que hay que rescatar y por ello nos sumamos a esta multitud que los acompaña, que los abraza y celebra toda esta actividad tan maravillosa que despliegan en todo el país; los venimos acompañando en todas sus actividades en el país ya que dan un ejemplo de inspiración en cada cuadro artístico que presentan”, sostuvo el intendente a la vez que destacó la integración del elenco eminentemente por adultos mayores.

Por último expresó, “felicitamos a todo el ballet, al profe Aybar, quien es realmente un creador impresionante al que hay que destacar”.

A su turno, el director artístico del Ballet Juventud Prolongada, Gustavo Aybar, manifestó, “estamos muy contentos de traer este premio federal a la provincia de Jujuy; la verdad que estamos felices, tocando el cielo con las manos”.

“Era nuestro sueño presentarles el Martín Fierro y presentarles parte de los cuadros que llevamos a todo el país y a distintas partes del mundo, mostrando y promocionando lo que es Jujuy, el Carnaval Jujeño, y un poquito de lo que es Puna, Quebrada y Valles; es algo que soñamos: poder representar a Jujuy y promocionar a nuestra provincia”, resumió Aybar.

El director artístico anticipó que luego de un receso, Juventud Prolongada vuelve a los escenarios, este año con proyección internacional, “este año después de una merecidas vacaciones comenzaremos a trabajar; el Martín Fierro nos abrió la puerta para poder representar a Argentina, a través del folklore, en Brasil, así que Jujuy estará presente allí”.

Finalmente extendió sus agradecimientos a la multitud que compartió con ellos el cierre anual, “gracias a todos los jujeños por apoyarnos siempre, por seguirnos; nos emociona mucho y siempre, de corazón vamos a tratar de representarlos muy bien en todas partes”.