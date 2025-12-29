Deportes. El Gobierno de Jujuy ampliará y fortalecerá su política deportiva en todo el territorio provincial

En el marco de la presentación del Congreso Provincial del Deporte, organizado por la Secretaría de Deportes, se anunció para el 2026 el fortalecimiento a los clubes, con espacios de práctica deportiva en los barrios, una política abarcativa mediante los programas Forja, Copa Jujuy y propuestas municipales que generen inclusión, entre otras iniciativas.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, primero realizó un balance de las acciones deportivas desarrolladas durante este año y afirmó que “se hizo un gran trabajo para la sociedad, sobre todo de la niñez y de la juventud y el deporte inclusivo”.

“Tanto el ex gobernador Gerardo Morales como el actual gobernador Carlos Sadir, implementaron programas deportivos, logrando unificar a la mayoría de los clubes y municipios que realizan muy buen trabajo en cada sector de la provincia”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Deporte, Luis Calvetti, reivindicó el trabajo realizado durante este año y adelantó que en 2026 al “trabajaremos cada uno de los directores de deporte, secretarios de los municipios, intendentes, comisionados municipales, dirigentes y federaciones, entre otras entidades, para seguir desarrollando acciones que beneficien a la sociedad”.

“Se hizo un trabajo gigante, sabiendo que Jujuy tiene una geografía bastante particular y compleja, aún así llegamos a cada rincón y pudimos sacar adelante las políticas deportivas impartidas por el gobernador Sadir y el ministro Álvarez García”, afirmó y recalcó que “este es un camino que hay que seguir recorriendo en equipo siempre”.

Por otro lado, destacó que “la planificación 2026 se viene con otra apertura, conociendo más lo que es la geografía del deporte de la provincia y trabajando más con las federaciones, a fin de desarrollar más las bases”.

En otro orden, el intendente de San Pedro, Julio Bravo, indicó que “seguiremos avanzando en la consolidación de este modelo deportivo que llega a todas las localidades de Jujuy” y añadió que “así mejoró la infraestructura deportiva de los clubes, sosteniendo la Copa Jujuy que tan buenos resultados dio a lo largo de estos últimos años”.