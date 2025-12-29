El 5 de enero inicia la cuarta edición de “Verano Activo” para adultos y adultos mayores

La Municipalidad informa que el próximo lunes 5 de enero dará inicio la cuarta edición de Verano Activo, una propuesta gratuita destinada a adultos y adultos mayores, orientada a promover el bienestar, el movimiento, la recreación y el encuentro social durante la temporada estival, con actividades descentralizadas en distintos puntos de la ciudad.

Bajo el lema “Movimiento, bienestar y encuentro para disfrutar el verano”, el programa ofrece espacios de contención y participación activa, fortaleciendo hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre en comunidad.

La gran apertura se realizará el lunes 5 de enero, de 17 a 19:30 horas, en el Natatorio Municipal Guillermo Poma, ubicado en el Parque San Martín, donde se dará comienzo oficial a las actividades de esta nueva edición.

Durante la temporada de verano, Verano Activo se desarrollará en distintos espacios de la ciudad y en horarios accesibles, con el objetivo de acercar propuestas recreativas y saludables destinadas a personas adultas mayores, promoviendo su participación cerca de sus hogares.

Delegación Municipal de Reyes (Av. Jorge Cafrune 1562 – B° Villa Jardín de Reyes):

Martes y jueves, de 14 a 18 horas.

Inscripciones: Dirección de Adultos Mayores, Jorge Newbery 996, esquina Dorrego.

Martes y jueves, de 14 a 18 horas. Inscripciones: Dirección de Adultos Mayores, Jorge Newbery 996, esquina Dorrego. CPV Santa Ana (Capitán Krause esquina Comodoro de la Colina, 200 Viviendas, Alto Comedero):

Martes y jueves, de 14 a 18 horas.

Inscripciones: en el CPV Santa Ana.

Martes y jueves, de 14 a 18 horas. Inscripciones: en el CPV Santa Ana. Natatorio Municipal Guillermo Poma (Parque San Martín):

Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19:30 horas.

Inscripciones: Estación Saludable, Av. Hipólito Yrigoyen y República de Siria.

Desde el municipio se invita a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que, año tras año, se consolida como un espacio de integración, cuidado y disfrute para adultos y adultos mayores, garantizando el acceso gratuito a actividades pensadas para mejorar la calidad de vida durante el verano.