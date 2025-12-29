IVUJ. Sadir entregó las llaves de sus nuevas viviendas a vecinos de Palma Sola

En un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) oficializó la entrega de 44 unidades habitacionales e infraestructura en el barrio Nueva Esperanza, de Palma Sola. Las viviendas son financiadas con fondos provinciales a través del Programa Provincial de Vivienda.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial destacó la decisión política de dar continuidad a los proyectos habitacionales. «Decidimos financiar viviendas con recursos de la provincia tras la decisión del Gobierno Nacional de no avanzar con esta política pública», afirmó Sadir, subrayando el valor de “cumplir el sueño de la casa propia” para las familias locales.

El Gobernador también aprovechó la oportunidad para repasar la agenda de inversiones en la localidad, mencionando hitos recientes como: “La habilitación de la base del SAME 107, la inauguración de nuevos edificios escolares, obras estratégicas de agua potable y la puesta en marcha de un Punto de Acopio de Residuos del Proyecto GIRSU”, detalló.

Por su parte, el presidente del IVUJ, Juan Carlos Paiquez, calificó al 2025 como un «buen año para la construcción» pese al complejo contexto macroeconómico. Señaló que, con esta entrega, el organismo cierra el calendario anual habiendo completado 6 programas habitacionales, mientras que ya se encuentran 11 proyectos en ejecución con miras al 2026.

Respecto a las características técnicas de las unidades en Palma Sola, Paiquez precisó que cuentan con:

El intendente de Palma Sola, Francisco Baquera, se mostró conmovido y calificó la jornada como histórica, señalando que hacía años que la localidad no recibía soluciones habitacionales de este tipo. «Es un techo para adultos mayores que pasaron una vida alquilando y para familias jóvenes que, a pesar de tener trabajo, vivían hacinadas con sus parientes», expresó.

Del evento participaron además el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, y los vocales del IVUJ, Sergio Soria y Marcelo García, junto a autoridades municipales y las familias adjudicatarias que recibieron sus llaves.