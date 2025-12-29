La Comisión de Filmaciones de Jujuy compartió su experiencia como modelo de film commission en Catamarca

La Comision de Filmaciones formó parte del encuentro regional Empuje en Catamarca, reafirmando el trabajo para el crecimiento audiovisual.

La Comisión de Filmaciones de Jujuy perteneciente al Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy participó de Empuje – Encuentro Audiovisual, realizado en la provincia de Catamarca, un espacio de articulación entre el sector público y los trabajadores y trabajadoras del audiovisual, orientado al fortalecimiento de políticas públicas para la industria en la región.

Silvana Espinosa, directora de la Comisión de Filmaciones de Jujuy, fue invitada a disertar sobre la experiencia jujeña en el desarrollo y funcionamiento de una film commission pública, destacando el recorrido que posicionó a Jujuy como uno de los polos audiovisuales más importantes del país. Durante su participación, compartió el modelo de gestión basado en la articulación entre el Estado, el sector privado y el sector audiovisual, como eje para el crecimiento de la industria y la generación de empleo calificado.

La Comisión de Filmaciones de Jujuy es pionera a nivel nacional, motivo por el cual ha sido convocada como caso de éxito y modelo institucional para disertar y asesorar a provincias como La Rioja, Salta, Tucumán, Chaco, Córdoba, Santa Fe y Catamarca, y ha brindado acompañamiento técnico a Río Negro, Entre Ríos y Tierra del Fuego, consolidándose como un referente en políticas públicas audiovisuales en el país.

La participación en Empuje reafirma el compromiso de Jujuy con el trabajo federal, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la industria audiovisual como motor de desarrollo cultural y productivo.