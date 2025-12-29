Salud. Donar órganos salva vidas: Jujuy realizó tres nuevos operativos que dan esperanza a personas en lista de espera

La provincia alcanza 79 procedimientos de ablación realizados en lo que va del año, un dato que refleja no solo capacidad sanitaria, sino también un fuerte compromiso comunitario.

Cada donación abre una posibilidad concreta de vida. En los últimos días, el sistema público de salud de Jujuy realizó tres nuevos operativos de ablación, uno multiorgánico y dos de tejidos, en los hospitales Pablo Soria y San Roque, que permitirán mejorar la calidad de vida de personas que hoy esperan un trasplante.

Detrás de cada operativo hay una decisión solidaria y un trabajo coordinado que involucra a múltiples equipos de salud. La ablación de órganos y tejidos se realiza siguiendo protocolos estrictos y requiere la articulación entre profesionales especializados, hospitales públicos y privados, el sistema federal de salud y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy, responsable de organizar y garantizar cada proceso.

La donación de órganos es posible gracias a la concientización sostenida de la comunidad y a estrategias sanitarias que se fortalecen año a año en todo el territorio. Cada persona que elige donar multiplica las oportunidades de recuperación para niñas, niños, jóvenes y personas adultas que atraviesan situaciones críticas de salud.

En el marco del cierre anual, el CUCAIJUY encabezó recientemente un encuentro de trabajo en el Hospital Pablo Soria junto a equipos sanitarios de distintos puntos de la provincia, donde se analizaron los avances alcanzados, los desafíos pendientes y los nuevos ejes estratégicos para los próximos años, en línea con el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026–2028.

Durante la jornada, profesionales becarios de hospitales públicos y establecimientos privados compartieron experiencias y proyectos desarrollados a lo largo del año, mientras que las Unidades de Procuración y de Trasplante destacaron los resultados del trabajo conjunto entre el sistema público, el sector privado y otras instituciones.

Quienes deseen informarse sobre la donación de órganos pueden acercarse a la sede del CUCAIJUY, ubicada en Güemes 1360 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o comunicarse al 4221228.

Donar órganos es un acto solidario que salva vidas. Informarse también es parte del cuidado.