Vacaciones 2026: actividades por la mañana y la tarde en Multiespacios y NIDO’s municipales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció que durante las vacaciones de verano 2026 se desplegará una amplia propuesta de actividades recreativas gratuitas, con opciones tanto en horario matutino como vespertino, en distintos espacios descentralizados ubicados en diversos barrios de la ciudad.

La iniciativa se llevará adelante en ocho puntos estratégicos, entre Multiespacios y NIDO’s, con el objetivo de garantizar el acceso a propuestas recreativas, deportivas y de integración familiar para niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo la presencia del municipio en los barrios.

Al respecto, el coordinador General de Intendencia, Cristian Coronel, destacó que “la idea es, gracias al señor intendente, llevar adelante las distintas actividades en colonias, ya que vamos a tener los Multiespacios y los NIDOS, son ocho espacios, los cuales brindan la posibilidad de tener actividades tanto por la mañana como por la tarde”.

En esa línea, Coronel remarcó el enfoque social y comunitario de la propuesta, “nuestro objetivo es que la familia se sienta bien, a través de las actividades, se junten, y darle la contención que nosotros vemos que están necesitando en los barrios. Entonces, estos espacios y estas actividades son justamente para eso, para que la familia pueda reunirse, tanto desde el más chico hasta el más grande, con las distintas actividades que vamos a desarrollar”.

Por su parte, Irma Ovejero, administradora del NIDO Parque General Belgrano, señaló que “tanto los Multiespacios y NIDOs están abiertos para propuestas donde se pueden realizar actividades recreativas, ocupación del tiempo libre, deportivas también”, resaltando la versatilidad de los espacios municipales.

Asimismo, recordó que ya se encuentran habilitadas las inscripciones en varios puntos de la ciudad: “muchos de los Multiespacios y NIDOs ya abrieron las inscripciones, así que recordar que desde la Dirección de Deportes y Recreación también hemos abierto las inscripciones para las colonias de vacaciones”.

Finalmente, Ovejero adelantó que las propuestas incluirán actividades pensadas para toda la familia: “en los espacios descentralizados del municipio vamos a tener propuestas por la tarde, como danzas urbanas, fútbol, propuestas para la familia y para los papás que puedan realizar distintas actividades, que sientan que este espacio creado desde la municipalidad que les pertenece”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/dPG08Lcd8BI