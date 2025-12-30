Desempeño . Dos estudiantes jujeños transforman su futuro a través de la educación técnica

Tras la formación recibida desde una escuela técnica de la provincia, dos jujeños estudiantes acceden a nuevas oportunidades académicas que les proporcionaran mejorar su crecimiento personal y perfil laboral.

La Escuela Técnica Provincial N° 1 “Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte” cierra el ciclo con dos reconocimientos formativos, por un lado, el estudiante Nicolás Campuzano por su desempeño aprobó el proceso de admisión del Programa Universitario «Ingeniería de Software Comercial» de Jala Universito lo que le permite obtener una beca. En tanto Nehen Villalobos egresado del 2024, otro estudiante que en estos momentos estudia ingeniería mecatrónica en la provincia de San Luis, fue reconocido por la NASA tras integrar el equipo argentino que se destacó en un desafío internacional donde participaron más de 140 países.

En su oportunidad, Nicolas Campuzano expresó sentirse bastante contento por esta posibilidad en su formación. “Esto me entusiasma a seguir”, resaltó.

A su vez, indicó que con el apoyo de la institución a lo largo de los años logró sumar conocimientos que le permitieron obtener la beca que dura cuatro años.

“A partir de enero estaré cursando la carrera de ingeniera en software comercial de manera virtual primero y capaz exista la posibilidad en un futuro de viajar”, comentó el estudiante.

Finalmente, destacó que «con la ayuda de su madre y familia logró llegar a esta meta”.

En tanto, Nehen Villalobos, proveniente de La Quiaca y que cursó los dos últimos años en la ETP N° 1 sostuvo que su experiencia en el desafío Challenge de la NASA permitió que su equipo obtenga el primer premio para representar al país.

“Adquirí buenos conocimientos en el colegio, y estoy muy agradecido. Ahora puedo aplicar todo para seguir con el proyecto de la NASA”.

El joven, asimismo, destacó “mi familia está muy orgullosa, principalmente mi madre. Ver la sonrisa de oreja a oreja me pone muy feliz y es un sostén para seguir estudiando ingeniería mecatrónica”.

El profesor de informática y matemática, Guillermo David Amante, expresó que los estudiantes son un orgullo para la institución educativa. “El establecimiento cuenta con dos referentes que con su esfuerzo destacan la formación que recibieron desde primer año”.

Continuando, sostuvo que la función de las escuelas técnicas es preparar chicos para el mundo laboral o bien para seguir otra carrera universitaria.

“Evidentemente estos logros de los chicos hablan bien de su talento y esfuerzo. Y que la gestión estatal de la escuela pública técnica llega a buen puerto”.