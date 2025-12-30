Noticias de Jujuy

El Ministerio de Educación informa horarios especiales de atención durante enero

El Ministerio de Educación informa que, del 5 al 31 de enero de 2026, las oficinas y dependencias de la cartera educativa funcionarán con horarios especiales de atención al público.

Durante ese período, la atención general se realizará de 08:15 a 12:45 horas, en todas las oficinas y dependencias del Ministerio.

En tanto, el trámite de autenticación de títulos se llevará a cabo de 08:30 a 12:00 horas, exclusivamente con turno previo.

Estas disposiciones se establecen en el marco de la organización administrativa correspondiente al receso estival.

