GIRSU S.E. y Defensa Civil preparan un nuevo simulacro en el Centro Ambiental Jujuy

GIRSU JUJUY S.E. y Defensa Civil, se reunieron para coordinar un nuevo ejercicio de actuación en el Centro Ambiental Jujuy.

Tras el exitoso operativo de simulacro realizado en la Estación de Transferencia de GIRSU en Perico, la empresa GIRSU S.E. y la Dirección General de Emergencias de Defensa Civil, volvieron a reunirse para coordinar un nuevo ejercicio de actuación, esta vez en el Centro Ambiental Jujuy.

El encuentro estuvo encabezado por la gerente de GIRSU S.E., Mónica Aramayo, El Comisario Mayor Ariel Mamaní, Director general de Emergencias de Jujuy y el coordinador provincial de Emergencias, Carlos Mamani, junto a los equipos técnicos de ambas instituciones, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar protocolos de seguridad y respuesta en la planta que concentra mayor volumen de operaciones diarias.

El Centro Ambiental Jujuy, es el núcleo estratégico del sistema provincial de gestión de residuos, y donde se llevan a cabo la mayor cantidad de operaciones de gran complejidad, por lo que resulta indispensable validar y actualizar los procedimientos de seguridad en sus instalaciones.

El objetivo del simulacro será evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias de gran escala, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar que el personal involucrado esté preparado para actuar de manera rápida y eficaz frente a contingencias. Este tipo de operativos no solo permiten detectar oportunidades de mejora en tiempos de intervención y comunicación, sino que también refuerzan la prevención y la protección de la comunidad, consolidando un sistema resiliente y seguro.

El simulacro previsto incluirá escenarios de incendios, siniestros viales e incidentes operativos, con el fin de valorar la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta. Además, se buscará identificar oportunidades de mejora en materia de comunicaciones y evacuación.

Como en el operativo anterior, se contará con la participación de Defensa Civil, SAME, Policía de la Provincia, Bomberos voluntarios de distintas localidades, Seguridad Vial y referentes municipales, replicando el esquema multisectorial.

Con esta planificación, GIRSU S.E. y Defensa Civil ratifican su compromiso con la seguridad, la prevención y la mejora continua, alineados con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Jujuy.