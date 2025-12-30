Interés Legislativo a campeones de Taekwondo

La Legislatura de Jujuy declaró de Interés Legislativo a dos campeones de Taekwondo de Jujuy por su participación en un campeonato mundial llevado a cabo en La Paternal, provincia de Buenos Aires. El certamen de Taekwondo ITF, Unión Open 2025 consagró a Álvaro Esslinger Campeón Mundial en Lucha, y en tercer lugar en categoría juvenil a Lionel López.

El acto contó con la presencia de las diputadas María Teresa Agostini y Patricia Ríos quienes fueron las que entregaron los reconocimientos a Álvaro Esslinger, Lionel López y al entrenador Luis Armella.

Al finalizar el acto la diputada Agostini expresó que para Jujuy es un orgullo importantísimo tener un campeón mundial de taekwondo de la categoría de Álvaro y además un tercer puesto logrado por Lionel, puso de relieve que haber logrado dos podios en un campeonato de categoría mundial no se da normalmente muy seguido. En este sentido subrayó la importancia de reconocer esto por parte nuestra, de la Legislatura. Al respecto recordó que hace algunos días se entregaron también reconocimientos a disciplinas culturales, aspectos que tienen que ser reconocidas como todos los aspectos que resaltan y representen el orgullo para la provincia. Reconocer estos méritos es un deber de la Provincia y un deber nuestro como legisladores, dijo la diputada Agostini.

Por su parte Álvaro Esslinger comentó que fue un certamen muy duro y que ahora la idea es tratar de seguir manteniéndose en ese nivel internacional es algo que hago de toda la vida, y lograr a esta altura un campeonato mundial; refleja el esfuerzo puesto, y adelantó que ya se está preparando para España 2027.

A su turno Lionel López, tercer puesto en la categoría Juvenil, precisó que practica el taekwondo con mucha pasión, y que piensa perseverar y continuar por ese camino en búsqueda de más logros.

Finalmente Luis Armella, el entrenador de ambos destacó que fueron ellos los que pusieron el 100% para entrenar en la parte física y reconoció que el acompañamiento familiar fue fundamental.

Cabe destacar que el torneo reunió a los atletas de todas las categorías, desde cadetes hasta veteranos, con cinturones de colores y negros, en modalidades de formas, lucha, rotura de poder, técnicas especiales y Taekwondo adaptado.