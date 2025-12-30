Noticias de Jujuy

Interés Legislativo a campeones de Taekwondo

Jujuy

La Legislatura de Jujuy declaró de Interés Legislativo a dos campeones de Taekwondo de Jujuy por su participación en un campeonato mundial llevado a cabo en La Paternal, provincia de  Buenos Aires. El certamen de Taekwondo ITF, Unión Open 2025 consagró a Álvaro Esslinger  Campeón Mundial en Lucha, y en tercer lugar en categoría juvenil a Lionel López.

El acto contó con la presencia de las diputadas María Teresa Agostini y Patricia Ríos quienes  fueron las que entregaron los reconocimientos a  Álvaro Esslinger, Lionel López y al entrenador  Luis Armella.

Al finalizar el acto la diputada Agostini expresó que para Jujuy es un orgullo importantísimo  tener un campeón mundial de taekwondo de la categoría de Álvaro  y además un tercer puesto logrado por Lionel, puso de relieve que haber logrado dos podios en un campeonato de categoría mundial no se da normalmente muy seguido. En este sentido subrayó la  importancia de reconocer esto por parte nuestra, de la Legislatura. Al respecto recordó que  hace algunos días se entregaron también reconocimientos a disciplinas culturales, aspectos  que tienen que ser reconocidas como todos los aspectos que resaltan y representen el orgullo  para la provincia. Reconocer estos méritos es un deber de la Provincia  y un deber nuestro  como legisladores, dijo la diputada Agostini.

Por su parte Álvaro Esslinger comentó que fue un certamen muy duro y que ahora la idea es  tratar de seguir manteniéndose en ese nivel internacional es algo que hago de toda la vida, y  lograr a esta altura un campeonato mundial; refleja el esfuerzo puesto, y adelantó que ya se  está preparando para España 2027.

A su turno Lionel López, tercer puesto en la categoría Juvenil, precisó que practica el  taekwondo con mucha pasión, y que piensa perseverar y continuar por ese camino en  búsqueda de más logros.

Finalmente Luis Armella, el entrenador de ambos destacó que fueron ellos los que pusieron el  100% para entrenar en la parte física y reconoció que el acompañamiento familiar fue  fundamental. 

Cabe destacar que el torneo reunió a los atletas de todas las categorías, desde cadetes hasta  veteranos, con cinturones de colores y negros, en modalidades de formas, lucha, rotura de  poder, técnicas especiales y Taekwondo adaptado.

