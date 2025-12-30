Jujuy se consolida como polo audiovisual regional en crecimiento

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy presentó un balance 2025 marcado por la innovación y el crecimiento económico.

Con inversión en fomento, el uso pionero de Inteligencia Artificial y un impacto económico directo en la provincia, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy cierra un año de consolidación para la industria local.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) presentó su Anuario 2025, un documento que reúne el trabajo desarrollado durante el año y refleja la consolidación de una política pública sostenida y estratégica orientada al crecimiento integral de la industria audiovisual provincial. A través de líneas de fomento, programas de formación, acciones de exhibición, innovación tecnológica y proyección nacional e internacional, el IAAJ fortaleció la producción local, amplió oportunidades laborales y profundizó la profesionalización del sector en todo el territorio.

Entre los hitos del año, el IAAJ desarrolló el Plan Jujuy Audiovisual 2025, con un esquema sustantivo de líneas de fomento. En paralelo, avanzó con un relevamiento de impacto económico institucional y de la actividad audiovisual (Observatorio 2023–2024), que arrojó un dato significativo: el Multiplicador de Gasto Estimado indica que por cada $1 aplicado en el sector audiovisual, se generan $0,94 adicionales en la actividad económica de la provincia.

En el marco de la política de atracción de producciones, el Cash Rebate se consolidó como una herramienta clave para fortalecer la industria local y posicionar a Jujuy como destino de rodajes de impacto, promoviendo la contratación de servicios provinciales (hotelería, gastronomía, técnicos locales, artistas y logística). En 2025 se destacó el rodaje de “Los Pozos del Diablo”, producción chilena-argentina beneficiada por el Cash Rebate 2024, y se seleccionó el proyecto “Galope”, de los realizadores jujeños Bruno Barreto y Belén Revollo, con rodaje previsto para 2026.

Durante el año se abrieron 6 concursos que abarcaron distintos formatos. Entre los proyectos ganadores se encuentran:

Además, se otorgaron subsidios orientados a rodajes locales, realización de videoclips y posproducción y participación en festivales y mercados, alcanzando un total de 25 proyectos beneficiados.

El Anuario 2025 también destaca el acompañamiento a la participación jujeña en festivales y mercados de Argentina y el exterior, con presencia en espacios de Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Cuba, Guatemala y distintas provincias del país, fortaleciendo la visibilidad y proyección del talento local en circuitos estratégicos.

A lo largo del año, el IAAJ impulsó 9 programas con más de 320 participantes, entre los que se destacan:

En materia de capacitaciones, se realizaron 9 instancias formativas con participación total de 306 personas, abordando áreas clave como videoclips, realización publicitaria, turismo cinematográfico, distribución, producción sustentable, diseño narrativo y cine comunitario.

Durante 2025 se consolidó el crecimiento de la ENERC Sede NOA, con la inauguración de la Ciudad de las Artes, nuevo espacio con tres sets de grabación equipados. En el ciclo lectivo se recibieron 31 estudiantes y se puso en marcha la carrera de Animación, convirtiendo a la sede en la primera del interior del país en contar con dos carreras habilitadas.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas celebró su 10° aniversario con 30.959 participantes, 130 proyecciones, 12 sedes, una plataforma virtual y capacitaciones específicas. Además contó con la visita de lujo del actor Guillermo Francella quien llenó el Teatro Mitre con su Diálogo de Altura.

Por su parte, el programa Cine Móvil fortaleció el acceso al cine argentino en todo el territorio: realizó 40 proyecciones, convocó a 3.148 espectadores, recorrió 5.270 km y llegó a 22 localidades.

El Anuario pone en valor el trabajo del Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy, que durante 2025 registró el ingreso de 19.602 documentos (audiovisuales, fotográficos y otros), y avanzó en la conservación de fondos de gran relevancia histórica y cultural, como el Fondo Concepción Prat Gay, Fernando Zago, Foto Estudio Gaite, Wayruro y el fondo IAAJ, fortaleciendo la memoria visual de la provincia y el acceso público al patrimonio.

Entre los proyectos especiales del año, se destaca “El Ojo del Cóndor”, una película de divulgación histórica y científica realizada con Inteligencia Artificial. El proyecto incorporó formación de equipo técnico local, investigación histórica con especialistas jujeños y rodajes en distintas localidades. Su finalización está prevista para 2026, posicionando a Jujuy como referente nacional en tecnologías aplicadas al audiovisual.

El Instituto promovió el programa Impulsar Audiovisual, en articulación con el Consejo de la Microempresa, con líneas de crédito destinadas a obras y emprendimientos audiovisuales. Asimismo, se implementó la Certificación Jujuy Audiovisual Sostenible, primer protocolo de este tipo en el NOA, desarrollado junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, promoviendo estándares ambientales y el rol de Eco Managers formados en la provincia.

El año cierra con indicadores que reflejan la escala y el alcance territorial de la política pública audiovisual:

El Anuario 2025 reafirma el compromiso del Estado provincial con el fortalecimiento del sector audiovisual como una industria dinámica, sostenible y con proyección de futuro. Con una gestión que articula fomento, formación, exhibición, innovación tecnológica, sustentabilidad y preservación patrimonial, el IAAJ renueva su objetivo de seguir acompañando el crecimiento del audiovisual jujeño y proyectando su identidad al país y al mundo. Mirá el Anuario completo aquí: https://iaaj.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/2025/12/IAAJ_Anuario2025.pdf