Programa semanal de centros y espacios culturales

Los principales espacios culturales de la capital jujeña mantienen una programación continua durante esta última semana del año y los primeros días de enero. La comunidad podrá disfrutar de muestras de artes visuales, actividades gratuitas y encuentros creativos que permiten cerrar el ciclo anual en espacios de reflexión cultural.

Centro Cultural Culturarte: del 12 de diciembre al 31 de enero de 2026, permanece abierta la muestra temporaria Caminantes y Caravaneros de la Montaña, del artista Juan Carlos Entrocassi. La actividad es libre y gratuita, y puede visitarse de 8:00 a 20:00 horas. Para visitas guiadas de grupos o escuelas, contactar a [email protected]. El centro se ubica en San Martín esquina Sarmiento; teléfono 388-4310157.

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz: durante el mes de diciembre, el museo ofrece visitas guiadas de lunes a viernes para conocer la vida de Macedonio Graz. La actividad es gratuita y está disponible de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Asimismo, hasta el 7 de enero se exhibe la muestra de dibujo Otras Series, del artista Marcos Osácar. La Casa se encuentra en Lamadrid esquina Güemes. Consultas al correo: [email protected].

Centro de Arte Joven Andino (CAJA): hasta el 31 de diciembre de 2025, se exhibe la muestra fotográfica Maestros y Discípulos 2025, con acceso libre de 8:00 a 20:00 horas. El centro se ubica en Alvear 534. Para más información: [email protected] o al teléfono +54 388 4249304.

Sala de Exposiciones Casa Silvetti: del 23 de diciembre al 23 de enero de 2026, la sala presenta la muestra Sempiterno 2, del artista Nazario Véliz. La entrada es gratuita y puede visitarse a partir de las 19:30 horas. Ubicación: Canónigo Gorriti 295; teléfono: 0388 422-1325.

La diversidad y continuidad de propuestas en los espacios de la capital confirman que el fin de año es una oportunidad para la educación artística y el encuentro, permitiendo a los jujeños vivir una temporada de profunda reflexión compartida.