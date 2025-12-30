Promoción y prevención. Fin de año: prevenir incidentes viales es cuidar la salud

Cuidar la vida también se construye en la calle. Cada decisión al transitar puede marcar la diferencia entre llegar bien o poner en riesgo lo más valioso: la vida propia y la de los demás.

Los ministerios de Salud y de Seguridad de Jujuy recuerdan a la comunidad que los siniestros viales pueden evitarse. Respetar las normas y asumir conductas responsables permite proteger a quienes queremos y a todas las personas que comparten el espacio público.

Los incidentes de tránsito pueden dejar secuelas físicas y emocionales que impactan en la vida diaria. Hoy, siguen siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en personas de entre 5 y 29 años, por lo que la prevención es clave, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

Usar correctamente la vía pública, respetar las normas y elegir medidas de seguridad —como conductores, motociclistas, ciclistas o peatones— es una forma concreta de cuidar la vida y promover una convivencia vial más segura.

Cada cuidado suma. Prevenir siniestros viales es elegir llegar, compartir y seguir viviendo.