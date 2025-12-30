Servicios municipales: cómo funcionarán el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Con motivo del asueto administrativo y el feriado por Navidad, se informa a la comunidad cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 y viernes 2 de enero.
Miércoles 31 de diciembre
- Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.
- Transporte Urbano: servicio habitual hasta las 21:00 hs.
- Ascensores Urbanos 1 y 2: de 06:00 a 19:00 hs.
- Estacionamiento Tarifado: servicio normal.
Jueves 01 de enero
- Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 2.
- Transporte Urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17:00 hs.
- Ascensores Urbanos 1 y 2: sin servicio.
- Estacionamiento Tarifado: sin servicio.
Viernes 2 de enero
- Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.
- Transporte Urbano: servicio con unidades reducidas.
- Ascensores Urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00 hs.
- Estacionamiento Tarifado: servicio normal.
El cronograma de servicios será el siguiente para el servicio prestado por el municipio:
Miércoles 31 de diciembre
- Recolección domiciliaria: normal.
- Servicios especiales: normal.
- Limpieza y barrido: turno mañana normal / turno tarde sin servicio.
Jueves 01 de enero
- Sin servicio de recolección ni limpieza urbana.
Viernes 2 de enero
- Recolección domiciliaria: normal.
- Servicios especiales: normal.
- Limpieza y barrido: sin servicio.
Miércoles 31 de diciembre
- Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal.
- Barrido manual, mecánico, microcentro y ex Terminal: normal.
- Contenedores para escombros: normal.
- Suspensión del servicio a partir de las 20:00 hs, retomando el jueves 25 a las 21:00 hs.
Jueves 01 de enero
- Servicio retomado desde las 21:00 hs.
Viernes 02 de enero
- Todos los servicios: funcionamiento normal.
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy solicita la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia.
Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.
Durante los días 31, 1 y 2 los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 horas para visitas y de 8 a 13 horas el área de Administración.
En tanto los mercados municipales atenderán en horario corrido el día 31 de diciembre.
