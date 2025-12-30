TREN SOLAR. El Tren Solar inicia operaciones el 2 de enero con 10 días de Orgullo Jujeño y nuevas experiencias

El Tren Solar retoma sus operaciones de la temporada de verano con una agenda especial de actividades, experiencias y acciones que celebran la identidad jujeña.

Con el inicio de operaciones el 2 de enero de 2026, el Tren Solar de la Quebrada no solo vuelve a rodar, sino que inaugura un verano con un calendario robusto de experiencias que combinan innovación, sostenibilidad, cultura e identidad jujeña.

Una invitación a descubrir la Quebrada de Humahuaca de una manera distinta, con energía limpia, paisajes únicos y propuestas pensadas para todos los públicos.

A partir del 2 de enero, el Tren Solar invita a transformar la energía y vivir la Quebrada en movimiento, con una propuesta de verano que combina sus experiencias tradicionales con eventos especiales y una acción central: 10 días de Orgullo Jujeño. Durante este período, el Tren Solar se presenta como símbolo de identidad y pertenencia, reafirmando su compromiso con la comunidad local.

Del 2 al 10 de enero, los residentes de Jujuy podrán acceder a tarifas promocionales con un 50% de descuento en las dos experiencias que ofrece el Tren Solar. La promo Orgullo Jujeño, está destinada exclusivamente a residentes jujeños, quienes deberán presentar DNI con domicilio en la provincia al momento de acceder al descuento.

Esta acción busca promover el turismo interno y fortalecer el vínculo entre las y los jujeños y su patrimonio natural y cultural.

El ciclo Cielo en Movimiento regresa con su primera salida del año el 17 de enero. La experiencia combina observación del cielo nocturno, relatos de cosmovisión andina y gastronomía regional, ofreciendo una noche única bajo las estrellas en espacios emblemáticos como la Posta de Hornillos, con cena y observaciones guiadas por especialistas.

Otra de las grandes novedades de la temporada será El Tren del Vino, cuya primera edición está prevista para el 1 de febrero. Esta experiencia integrará degustaciones de vinos jujeños, paradas en bodegas locales y gastronomía regional, potenciando el circuito vitivinícola y la producción de altura dentro del recorrido del tren.