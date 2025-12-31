El CIC Copacabana cerró el 2025 con 591 egresados en talleres de oficios

Un total de 591 personas egresaron tras culminar de manera satisfactoria los distintos talleres de oficios y actividades formativas que se dictan de manera permanente en el CIC Copacabana, consolidando al espacio como un ámbito clave de formación y participación comunitaria.

Las propuestas se desarrollan en el marco de la educación no formal, con el objetivo de brindar herramientas concretas de capacitación, inclusión social y generación de oportunidades laborales. En este sentido, las actividades cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, que respalda el funcionamiento y fortalecimiento de estos espacios territoriales.

Desde el CIC destacaron que los cursos se dictan a lo largo de todo el año, con una amplia franja horaria que se extiende desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, lo que permite garantizar el acceso de vecinos y vecinas de distintas edades y realidades laborales.

Durante el año 2025 se dictaron 13 cursos y talleres, que abarcaron diversas propuestas vinculadas a oficios, actividades físicas, expresiones culturales y recreativas, entre ellas peluquería, goma eva, corte y confección, repostería, maquillaje profesional, manicura, defensa personal, gimnasia para adultos mayores, GAPUL, fútbol, música de los años 80 y 90, tinku y malambo.

Además, se desarrollaron cursos particulares y actividades recreativas y culturales, fortaleciendo el rol del CIC Copacabana como un espacio integral de contención, formación y encuentro comunitario, destinado a promover el desarrollo personal y colectivo de la comunidad.