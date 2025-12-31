Noticias de Jujuy

El CIC Copacabana cerró el 2025 con 591 egresados en talleres de oficios

Jujuy

Un total de 591 personas egresaron tras culminar de manera satisfactoria los distintos talleres de oficios y actividades formativas que se dictan de manera permanente en el CIC Copacabana, consolidando al espacio como un ámbito clave de formación y participación comunitaria.

Las propuestas se desarrollan en el marco de la educación no formal, con el objetivo de brindar herramientas concretas de capacitación, inclusión social y generación de oportunidades laborales. En este sentido, las actividades cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, que respalda el funcionamiento y fortalecimiento de estos espacios territoriales.

Desde el CIC destacaron que los cursos se dictan a lo largo de todo el año, con una amplia franja horaria que se extiende desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, lo que permite garantizar el acceso de vecinos y vecinas de distintas edades y realidades laborales.

Durante el año 2025 se dictaron 13 cursos y talleres, que abarcaron diversas propuestas vinculadas a oficios, actividades físicas, expresiones culturales y recreativas, entre ellas peluquería, goma eva, corte y confección, repostería, maquillaje profesional, manicura, defensa personal, gimnasia para adultos mayores, GAPUL, fútbol, música de los años 80 y 90, tinku y malambo.

Además, se desarrollaron cursos particulares y actividades recreativas y culturales, fortaleciendo el rol del CIC Copacabana como un espacio integral de contención, formación y encuentro comunitario, destinado a promover el desarrollo personal y colectivo de la comunidad.

También podría interesarte
Jujuy

Propuesta de verano con talleres y colonia de vacaciones

Jujuy

Balance positivo de la campaña “Sin Casco No Ingresás”: más conciencia, menos riesgos…

Jujuy

Sensibilización. La provincia de Jujuy vuelve a superar su récord en materia de…

Jujuy

El ciclo de encuentros “Ecos del Parque” cerró el 2025 con balance positivo

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.