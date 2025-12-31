El ciclo de encuentros “Ecos del Parque” cerró el 2025 con balance positivo

El Parque Botánico “Barón Schuel”, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, cerró con notable éxito el ciclo 2025 de los encuentros educativos “Ecos del Parque” que durante el año permitió a los vecinos de la ciudad conectarse con el ambiente y generar conciencia sobre el cuidado de la biodiversidad local. Autoridades e investigadores destacaron que los encuentros, que tendrán continuidad en 2026, se consolidaron como un espacio educativo mediante el cual diferentes especialistas compartieron información sobre la riqueza de la biodiversidad jujeña.

Durante el cierre del ciclo 2025, se organizó un encuentro educativo cuya disertante fue la licenciada en Ciencias Biológicas Leila Rocha, quien abordó la temática: “Abejas, plantas. Polinización: interacciones de la naturaleza en vivo y en directo”. En la ocasión, la secretaria de Planificación y Ambiente de la municipalidad, Adriana Díaz, celebró la convocatoria lograda durante cada uno de los siete encuentros organizados durante el año. En tal sentido, sostuvo que, desde el municipio, “estamos muy contentos con toda la actividad que se realizó en el Parque especialmente con estas charlas donde hemos tenido muchísimos participantes de distintas instituciones”.

Respecto de esto último, destacó las intervenciones de investigadores de diferentes organismos, como el INECOA, la Universidad Nacional de Jujuy, el Conicet, y la Fundación Proyungas, y de profesionales independientes que trabajan sobre la promoción ambiental y el manejo de la biodiversidad. Dado el éxito logrado durante el año que culmina, la funcionaria afirmó que, desde el municipio, “apostamos a tener más charlas y el compromiso de la gente para venir y conocer para poder proteger”. Anticipó además que, de cara al nuevo año, “ya estamos pensando y programando el 2026 con charlas que estamos pensando realizarlas una vez por mes”.

Por su parte, la directora del Parque Botánico, Marcela Gaspar, comentó, “la verdad que fue un 2025 muy productivo, hemos tenido muchísimas charlas con especialistas que se han interesado en venir al Parque y mostrar sus investigaciones”. Con acuerdo a ello, invitó a todos los investigadores de Jujuy a sumarse a las diferentes propuestas del Parque, para que a través de las mismas compartan sus investigaciones con la comunidad.

“Nosotros proponemos el cuidado del ambiente y el cuidado de la biodiversidad, así que está dirigida a todos los investigadores para que puedan realizar sus charlas en el Parque”, dijo, para luego remarcar que la ciudadanía en general, “está muy interesada en estos temas, y cada vez que nosotros proponemos una charla tenemos la verdad una demanda tremenda”.

Finalmente, la licenciada en Biología, Leila Rocha, reseñó que durante el último encuentro del 2025 se abordó la temática de los polinizadores y la polinización que, según precisó, “es un servicio muy crucial para el sistema”. Sobre el particular, recordó que, para el Parque Botánico, ubicado en la ecorregión de las Yungas, la polinización adquiere vital importancia por lo que, “es esencial que las personas conozcan, y nosotros desde la investigación y la ciencia debemos socializar lo que hacemos”.

Al fundamentar sus dichos, explicó que la polinización, “es un servicio eco sistémico crucial del cual dependen muchas plantas para la formación de los frutos”. De igual modo precisó que, “nuestro planeta está poblado por especies angiospermas que son plantas con flor, y las flores son el medio por el que las plantas se reproducen y los polinizadores son los encargados de llevar el polen de diferentes individuos, y ahí está la importancia del polinizador”. “Las plantas cuentan con otros mecanismos de polinización, pero la polinización por animal es crucial porque garantiza no solamente el transporte sino también la difusión a grandes distancias del a información genética”, apuntó, para luego aclarar que en la región existen distintas especies de abejas nativas que deben ser conservadas.

Nota audiovisual: https://youtu.be/x-0EiCwpf8Q