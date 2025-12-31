El NIDO Parque General Belgrano presenta una variada agenda de talleres de verano para enero

Con el objetivo de promover el acceso a actividades recreativas, deportivas y culturales durante el receso estival, el NIDO Parque General Belgrano puso en marcha una completa propuesta de talleres para el mes de enero, destinada a vecinos y vecinas de todas las edades.

La programación incluye disciplinas artísticas, expresivas y de bienestar, pensadas tanto para niños, jóvenes como para adultos, con espacios abiertos al público en general y otros orientados a grupos específicos. Entre las opciones disponibles se destacan talleres de gapul, folclore, tinkus, hip hop, mini tramp, maquillaje social, kit carnavalero, entrenamiento funcional, control de obesidad y step, dictados por profesores y profesionales especializados.

Asimismo, la agenda contempla propuestas de acompañamiento familiar, como la Escuela de Padres “Verano en familia: jugar, sentir y conectar”, a cargo de una psicóloga, que se desarrollará en encuentros programados durante el mes.

Las actividades se distribuyen de lunes a sábado, en distintos horarios matutinos y vespertinos, favoreciendo la participación de la comunidad y fomentando hábitos saludables, la expresión cultural y el encuentro vecinal en un espacio público de referencia como el Parque General Belgrano.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de las políticas municipales orientadas a fortalecer la inclusión social y el uso activo de los espacios comunitarios, especialmente durante el verano, acercando propuestas gratuitas y accesibles para todos.

Para conocer días, horarios y modalidades de cada taller, los interesados pueden acercarse al NIDO Parque General Belgrano ubicado en calle Alto Comedero.