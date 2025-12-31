Noticias de Jujuy

El NIDO Parque General Belgrano presenta una variada agenda de talleres de verano para enero

Jujuy

Con el objetivo de promover el acceso a actividades recreativas, deportivas y culturales durante el receso estival, el NIDO Parque General Belgrano puso en marcha una completa propuesta de talleres para el mes de enero, destinada a vecinos y vecinas de todas las edades.

La programación incluye disciplinas artísticas, expresivas y de bienestar, pensadas tanto para niños, jóvenes como para adultos, con espacios abiertos al público en general y otros orientados a grupos específicos. Entre las opciones disponibles se destacan talleres de gapul, folclore, tinkus, hip hop, mini tramp, maquillaje social, kit carnavalero, entrenamiento funcional, control de obesidad y step, dictados por profesores y profesionales especializados.

Asimismo, la agenda contempla propuestas de acompañamiento familiar, como la Escuela de Padres “Verano en familia: jugar, sentir y conectar”, a cargo de una psicóloga, que se desarrollará en encuentros programados durante el mes.

Las actividades se distribuyen de lunes a sábado, en distintos horarios matutinos y vespertinos, favoreciendo la participación de la comunidad y fomentando hábitos saludables, la expresión cultural y el encuentro vecinal en un espacio público de referencia como el Parque General Belgrano.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de las políticas municipales orientadas a fortalecer la inclusión social y el uso activo de los espacios comunitarios, especialmente durante el verano, acercando propuestas gratuitas y accesibles para todos.

Para conocer días, horarios y modalidades de cada taller, los interesados pueden acercarse al NIDO Parque General Belgrano ubicado en calle Alto Comedero.

También podría interesarte
Jujuy

Sensibilización. La provincia de Jujuy vuelve a superar su récord en materia de…

Jujuy

El ciclo de encuentros “Ecos del Parque” cerró el 2025 con balance positivo

Jujuy

Cierre preventivo de senderos en el Parque Botánico Municipal

Jujuy

Promoción y prevención. Fin de año, emociones y salud mental en adolescencias

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.