Fuerzas de seguridad. Hito Histórico: Sadir firmó el decreto para el ascenso de 2679 efectivos policiales y penitenciarios

El gobernador de la Provincia de Jujuy, Carlos Sadir, firmó el Decreto de Ascensos del Personal Policial y Penitenciario, mediante el cual 2.679 efectivos de ambas fuerzas ascienden a sus grados inmediatos superiores y percibirán los haberes correspondientes con los sueldos del mes de enero.

La decisión constituye un hito institucional, ya que será la primera vez en la historia de la Policía de la Provincia, con 178 años, y del Servicio Penitenciario de Jujuy, con 92 años, que los ascensos se harán efectivos el 1° de enero, evitando la espera hasta agosto como solía ocurrir y permitiendo que el personal perciba los haberes equivalentes al grado desde el inicio del año.

Asimismo, el gobernador Sadir anunció que los 223 efectivos egresados durante 2025 del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) —licenciados y técnicos en Seguridad Ciudadana y Tratamiento Penitenciario serán incorporados a partir de enero a la Policía de Jujuy y al Servicio Penitenciario de la Provincia. En este sentido, se dispusieron los mecanismos necesarios para simplificar y agilizar las altas administrativas y la liquidación de haberes, evitando demoras en el ingreso del personal novel.

“Esto es algo histórico y estoy feliz de haber cumplido con lo que prometí en agosto”, expresó el mandatario provincial al anunciar la medida, que alcanza a 1.954 efectivos de la Policía de Jujuy y 725 integrantes del Servicio Penitenciario de la Provincia, quienes cumplieron con los requisitos establecidos, las capacitaciones y los cursos de perfeccionamiento correspondientes a cada jerarquía.

Finalmente, el mandatario provincial felicitó a los efectivos ascendidos y a los nuevos egresados, y destacó el acompañamiento de sus familias, agradeciendo el trabajo diario, el compromiso y la vocación de servicio de las fuerzas de seguridad en beneficio de todos los jujeños y jujeñas.